BIST 11.378
DOLAR 43,03
EURO 50,50
ALTIN 6.065,16
HABER /  EKONOMİ

Akbank ve ADB'den 100 milyon dolarlık kredi anlaşması

Akbank ve ADB'den 100 milyon dolarlık kredi anlaşması

Akbank, Asya Kalkınma Bankası'ndan (ADB) 100 milyon dolar tutarında ve 5 yıl vadeli kaynak sağladı.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, temin edilen kaynak KOBİ'lere, kadın KOBİ'lere, depremden etkilenmiş ve kapsayıcı büyüme odağında desteklenen bölgelerdeki KOBİ'lere kullandırılacak.

Kadınların finansal fırsatlara erişimini artırmayı ve kapsayıcı büyüme odağındaki bölgelere finansman desteği sağlamayı hedefleyen banka, ADB ile işbirliği kapsamında Akbank Dönüşüm Akademisi'ni de destekleyerek uzun vadeli sürdürülebilirliğin sağlanmasında rol oynayacak.

Söz konusu 100 milyon dolar tutarındaki işlem, Akbank'ın ADB'den aldığı ilk kredi olma özelliğini de taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, ADB ile hayata geçirdikleri 5 yıl vadeli finansman işlemini, bankanın kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme vizyonunun somut bir yansıması olarak gördüklerini belirtti.

Gür, 'Fonların en az yüzde 50'sini sermayesinin en az yüzde 51'i kadınlara ait KOBİ'lere, yüzde 25'ini ise kapsayıcı büyüme odağında desteklenen ve depremden etkilenen bölgelere tahsis ederek, kadın girişimciliğini desteklemeyi ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu işlem, Akbank'ın güçlü işbirlikleri aracılığıyla finansal erişimi artırarak ekonomik büyümeyi destekleme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.' ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Maduro Trump ile masaya oturmak için yeşil ışık yaktı
Maduro Trump ile masaya oturmak için yeşil ışık yaktı
Arda Güler'i kadrosuna katmak için milyonlar ödeyecek
Arda Güler'i kadrosuna katmak için milyonlar ödeyecek
MHP'li Feti Yıldız dikkat çekti: 'SDG'ye verilen süre doldu!'
MHP'li Feti Yıldız dikkat çekti: 'SDG'ye verilen süre doldu!'
Eğer doğruysa vahim! Yalova'daki IŞİD baskınıyla ilgili İsmail Saymaz'dan şok bilgi
Eğer doğruysa vahim! Yalova'daki IŞİD baskınıyla ilgili İsmail Saymaz'dan şok bilgi
Kara yollarında hız işaretlemelerini sadeleştirmek için 58 bin 246 levha kaldırıldı
Kara yollarında hız işaretlemelerini sadeleştirmek için 58 bin 246 levha kaldırıldı
Houston Rockets'ta 3 isim öne çıktı farklı galibiyet geldi
Houston Rockets'ta 3 isim öne çıktı farklı galibiyet geldi
Kalp ve damar sağlığını tehlikeye atan gizli risk: Hipertansiyon
Kalp ve damar sağlığını tehlikeye atan gizli risk: Hipertansiyon
Ankara eksi 11 dereceyi gördü, Kuğulu Park buz tuttu
Ankara eksi 11 dereceyi gördü, Kuğulu Park buz tuttu
Bir alkollü içki grubuna daha zam geldi
Bir alkollü içki grubuna daha zam geldi
Yolcu otobüsüyle minibüs çarpıştı! Feci kazada 14 ölü var
Yolcu otobüsüyle minibüs çarpıştı! Feci kazada 14 ölü var
Kadıköy'de metruk binada yangın! Pencereden atlayan kişi ağır yaralandı
Kadıköy'de metruk binada yangın! Pencereden atlayan kişi ağır yaralandı
Zigana Dağı'nda kar! Yağış nedeniyle ulaşım sorunu yaşanıyor
Zigana Dağı'nda kar! Yağış nedeniyle ulaşım sorunu yaşanıyor