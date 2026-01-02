Elinde altın ve gümüşü olanlar dikkat! İslam Memiş'ten 2026 için kritik uyarı rüzgar tersine mi dönüyor?

Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalar yaparak yatırımcıları 2026 yılı için uyardı. Memiş "Her ne kadar altını çok seviyor ve çok konuşuyor olsak da yılı birincilikle gümüş bitirdi. Diğer değerli metallerde ise platin ve paladyum arkasından geldi" dedi.