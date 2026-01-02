Elinde altın ve gümüşü olanlar dikkat! İslam Memiş'ten 2026 için kritik uyarı rüzgar tersine mi dönüyor?
Altın 2025 yılını rekorlarla kapattı ama asıl şaşırtan gümüş oldu. Şimdi 2026 yılı merak ediliyor. Piyasada zirveyi hangi enstrüman zorlayacak? Finans Analisti İslam Memiş 2026 yılına ilişkin öngörülerini paylaştı ve altın için yılın ikinci yarısında tablonun değişebileceğini belirtti.
Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalar yaparak yatırımcıları 2026 yılı için uyardı. Memiş "Her ne kadar altını çok seviyor ve çok konuşuyor olsak da yılı birincilikle gümüş bitirdi. Diğer değerli metallerde ise platin ve paladyum arkasından geldi" dedi.
Memiş,"Bugüne kadar gümüş almamış olan yatırımcı gümüş alma düşüncesindeyse, bugünlerde bu kararını tekrar gözden geçirmeli. Dolar bir yatırım aracı mıdır? Kesinlikle değil. Bugün bana gümüş mü Bitcoin mi deseniz Bitcoin derim. Altcoin demem. Altın mı Bitcoin mi derseniz yine Bitcoin derim. "
"Çünkü 2026 yılı tamamen bir manipülasyon yılı. Yani bütün sistemin kontrolünde olan bir piyasa var. Değerli metaller tarafında ciddi bir vergi süreci başlayabilir" diyerek yılı özetledi.
"ALTINDA YÖN YUKARI"
Memiş, "Altın geçtiğimiz günlerde yeniden tarihi bir rekora imza attı. Bunun nedeni yılın son haftasında yoğun pozisyon kapatmalarıydı. Gram altın TL bazında tüm zamanların rekorunu gördü. Ons altın ise uluslararası piyasalarda uzun yılların zirvesini test etti. Kısa vadeli geri çekilmeler olsa da genel yön yukarı" dedi.