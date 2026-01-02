BIST 11.415
Garanti BBVA melek yatırımcılık eğitimini tamamladı

Garanti BBVA, startup yatırımcılığına adım atmak isteyen müşterilerine yönelik "First Venture: Melek Yatırımcılığı Eğitimi" programını gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA tarafından düzenlenen First Venture eğitimleri, startup yatırımcılığına adım atmak isteyen müşterileri detaylı bir eğitim programı kapsamında bir araya getirdi.

Melek yatırımcılık odağında yapılandırılan program, katılımcılara yatırımcı bakış açısını güçlendiren uygulamalı içerikler sundu.

Sınırlı kontenjanla hibrit formatta 4 hafta süren programda, katılımcılar melek yatırımcılığın temel ve ileri seviye dinamikleri hakkında teorik ve pratik bilgi alma fırsatı buldu.

Günce Önür'ün eğitmenliğinde gerçekleşen programın ilk haftasında global ve yerel startup ekosisteminin gelişimi ile yatırım stratejilerinin temelleri ele alındı. İkinci haftada yatırım sürecinde kullanılan hukuki yapılar ve "due diligence" süreçleri aktarılırken, üçüncü hafta yatırım inceleme ve karar süreçlerine odaklanıldı. Son haftada ise portföy yönetimi ve büyüme destek süreçleri işlendi.

Yüz yüze oturumları Ferko Signature, Feriye Palace ve Kolektif House Levent'te düzenlenen eğitim, sertifika töreni ve "networking" etkinliğiyle sona erdi. Programı tamamlayan katılımcılar, "Global Expansion Day" etkinliğine davet edildi.

Girişimcilik ekosisteminin kritik ihtiyaçlarından yatırımcı tarafını güçlendirmeyi amaçlayan program, bankanın bu alandaki stratejik inisiyatiflerinden biri olarak hayata geçirildi.

Programla, girişimler için yetkin, küresel dinamikleri okuyabilen yatırımcıların yetiştirilmesi ve banka müşterilerinin startup yatırımları konusunda bilgi ve farkındalık kazanması hedeflendi. Bu doğrultuda katılımcıların, konvansiyonel yatırım araçlarının ötesinde farklı bir yatırım perspektifiyle tanışması amaçlandı.

