Kampta sevgilisiyle tartıştı, 6 gündür tek iz yok! Bayraktar TB-2 devrede

Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti çevresinde kaybolan Elif Kumal'dan 6 gündür tek iz yok. Arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlarken, olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

BALIKESİR'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti çevresinde 27 Aralık günü sevgilisi Enis G. ile kamp yapan Elif Kumal yaşanan tartışmanın ardından sırra kadem bastı. Enis G. yaşadıkları tartışmanın ardından genç kadının otomobiliyle bölgeden uzaklaştığını iddia etse de Kumal'dan tek iz bile bulunamadı. Kumal'ın kaybında 6. güne girilirken arama-kurtarma çalışmaları da yeniden başlatıldı.

ERKEK ARKADAŞ VE 1 KİŞİ DAHA SERBEST BIRAKILDI

Elif Kumal ile birlikte kamp yaptığı belirtilen erkek arkadaşı Enis G. ile kampta bulunduğu iddia edilen Yavuz isimli kişi, işlemlerinin ardından sevk edildikleri Erdek Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın cumhuriyet savcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

BAYRAKTAR TB-2 DE ARAMALARA DESTEK VERİYOR

Öte yandan, Kapıdağ Yarımadası üzerinde Bayraktar TB-2 insansız hava aracının da arama çalışmalarına destek amacıyla dağlık bölgede keşif ve tarama uçuşu gerçekleştirdiği öğrenildi. Ekipler, koordinasyon sistemi üzerinden belirlenen alanlarda çalışmalarını yoğunlaştırırken, bölgede geniş çaplı arama faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği kaydedildi. Elif Kumal'a dair herhangi bir bulguya ise henüz ulaşılamadı.

