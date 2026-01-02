BIST 11.457
DOLAR 43,04
EURO 50,47
ALTIN 6.050,33
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da en çok kar oraya yağdı! 10 santimetreyi buldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da en çok kar oraya yağdı! 10 santimetreyi buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dünkü kar yağışının en fazla Sarıyer, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Beşiktaş, Beykoz ve Şile'de etkili olduğunu, kar kalınlıklarının yer yer 5 ila 10 santimetre ölçüldüğünü bildirdi.

Abone ol

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakınında yaklaşık bir hafta etkili olan soğuk ve kar yağışlı havanın bugün itibarıyla bölgeyi terk etmesinin beklendiği belirtildi.

Sıcaklık 15 dereceye yükselecek

Halihazırda sıfır derece civarına ve altına düşen sıcaklıkların, saatte 60 ila 85 kilometre hızla yer yer kuvvetli esen lodosun taşıyacağı sıcak havayla süratle artmasının, hafta sonu 15 dereceye kadar yükselmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Yılbaşında Karadeniz üzerinden gelen ve Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer'de başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası geneline yayılarak aralıklarla kuvvetli şekilde etkisini gösterdiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Sabah saatlerine doğru (04.00) mola veren kar yağışı, öğle saatlerinde (12.00) kuzey ilçelerimizden tekrar başlayarak Boğaz çevresinde kuvvetli ve yer yer yoğun şekilde yaklaşık 3 saat boyunca etkili oldu. Ardından Anadolu Yakası genelinde devam eden kar yağışı saat 19.00 civarında etkisini kaybetti. Kar yağışı en fazla Sarıyer, Şişli, Eyüpsultan, Kağıthane, Beşiktaş, Beykoz ve Şile ilçelerinde etkili olurken yer yer 5-10 santimetre aralığında kar kalınlıkları gözlenmiş olup sıklıkla buzlanma ve don olayları yaşandı."

Açıklamada, karla mücadele kapsamında 153 Çözüm Merkezi'ne toplam 770 ihbarın ulaştığı, en fazla ihbarın Sarıyer, Beykoz ve Şile'den geldiği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ağrı'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Ağrı'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Türk Telekom'un yatırımları 22 milyar doları aştı
Türk Telekom'un yatırımları 22 milyar doları aştı
Fenerbahçe'den bedelli sermaye artırımı açıklaması
Fenerbahçe'den bedelli sermaye artırımı açıklaması
İstanbul’da fiyatı en çok artan ürün antiseptik oldu
İstanbul’da fiyatı en çok artan ürün antiseptik oldu
İran'dan Trump'ın açık savaş tehdidine jet hızında cevap!
İran'dan Trump'ın açık savaş tehdidine jet hızında cevap!
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili şaşırtan detay ortaya çıktı! Meğer 3 ay önce..
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili şaşırtan detay ortaya çıktı! Meğer 3 ay önce..
2 aylık bebek hayatını kaybetti! Dehşete düşüren detaylar, suçu babasına attı
2 aylık bebek hayatını kaybetti! Dehşete düşüren detaylar, suçu babasına attı
Kampta sevgilisiyle tartıştı, 6 gündür tek iz yok! Bayraktar TB-2 devrede
Kampta sevgilisiyle tartıştı, 6 gündür tek iz yok! Bayraktar TB-2 devrede
Galatasaray'ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak'a veda! Dursun Özbek'in üzüntüsü yüzünden okundu
Galatasaray'ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak'a veda! Dursun Özbek'in üzüntüsü yüzünden okundu
Garanti BBVA melek yatırımcılık eğitimini tamamladı
Garanti BBVA melek yatırımcılık eğitimini tamamladı
Sındırgı'da deprem oldu! AFAD son depremi duyurdu
Sındırgı'da deprem oldu! AFAD son depremi duyurdu
Stefan Kuntz görevinden ayrıldı
Stefan Kuntz görevinden ayrıldı