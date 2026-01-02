BIST 11.415
İstanbul’da fiyatı en çok artan ürün antiseptik oldu

İstanbul Ticaret Odası, 2025 Aralık’ta İstanbul’da perakende fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Endeksteki 336 ana üründen 186’sında artış ve 59’unda düşüş görüldü. En yüksek artış, antiseptik ürünlerde yüzde 51,95 oldu. Uçak bileti yüzde 28,52 gerileyerek en çok ucuzlayan kalem olarak kayda geçti. Artışta taze fasulye, salatalık ve üzüm; düşüşte karnabahar, portakal, pırasa ve limon öne çıktı.

İstanbul Ticaret Odası, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 2025 Aralık ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 186’sının fiyatında artış izlenirken, 59 üründe azalış görüldü.

İTO verilerine göre Aralık ayında sağlık harcamaları grubunda yer alan “diğer sağlık ürünleri” başlığı altındaki antiseptik ürünler, yüzde 51,95 artışla listenin ilk sırasında yer aldı.

GIDADA TAZE FASULYE VE SALATALIK ÖNE ÇIKTI

Fiyatı yükselen ürünler içinde gıda ve alkolsüz içecekler grubu dikkat çekti. Bu grupta taze fasulye yüzde 46,57, salatalık yüzde 40,17, üzüm yüzde 25,52, patlıcan yüzde 18,82 artış gösterdi. Dana eti yüzde 10,81, kabak yüzde 10,50 yükseliş kaydetti. Aynı listede fındık ezmesi yüzde 8,35, kuru soğan yüzde 7,72, patates yüzde 6,18 artış oranlarıyla yer aldı.

Çeşitli mal ve hizmetler grubunda çocuk bezi yüzde 9,30 artarken, eğlence ve kültür grubunda oyuncak yüzde 6,25, bilgisayar ekipmanları yüzde 5,56 yükseldi. Altın mücevherat yüzde 5,74, margarin yüzde 5,74 ve konserve mısır yüzde 5,50 de artış gösteren ürünler arasında sıralandı.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ UÇAK BİLETİNDE

Aralık ayında fiyatı en fazla azalan ürün, ulaştırma harcamaları grubundaki uçak bileti oldu. Uçak bileti fiyatları yüzde 28,52 gerilerken, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda da çok sayıda üründe düşüş görüldü.

Karnabahar yüzde 24,94, portakal yüzde 20,01, pırasa yüzde 18,63, limon yüzde 17,23, kıvırcık salata yüzde 15,90 azalış gösterdi. Çarliston biber yüzde 11,48, sivri biber yüzde 10,52, dolmalık biber yüzde 6,80 geriledi. Ispanak yüzde 6,54, muz yüzde 5,35, havuç yüzde 3,38 ve yumurta yüzde 2,83 düşüş oranlarıyla listede yer aldı.

Ulaştırma grubunda şehirlerarası otobüs bilet ücreti yüzde 6,46 azalırken, benzin fiyatı yüzde 4,61 geriledi. Giyim grubunda çocuk pantolon yüzde 3,40, erkek bot yüzde 2,76 düşüşle sıralandı.

