Trabzonspor, Rayyan Baniya'yı Palermo'ya kiraladı

Trabzonspor Kulübü, savunma oyuncusu Rayyan Baniya'nın satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibi Palermo'ya kiralandığını duyurdu.

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2024-2025 futbol sezonuna istenilen başlangıcı yapamayan Trabzonspor'da vedalar devam ediyor.

Taxiarchis Fountas'ın sözleşmesini fesheden bordo-mavililerde bir ayrılık da savunma bölgesinde gerçekleşti.

Karadeniz ekibi, Rayyan Baniya'nın satın alma opsiyonuyla İtalya Serie B takımı Palermo'ya kiralandığını duyurdu.

SATIN ALMA OPİSYONU VAR

Bordo-mavili takım, Palermo'dan kiralama bedeli olarak 450 bin euro alınacağını açıkladı.

Sözleşmede satın alma opsiyonunun bulunduğu ve bu rakamın 3.2 milyon euro olduğu belirtildi.

200 bin euro da şarta bağlı bonus maddesinin yer aldığı vurgulandı.

KAP BİLDİRİMİ

Yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya'nın, Palermo FC'ye satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Palermo FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 450.000.-EUR ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Palermo FC, Kulübümüze, 3.200.000.-EUR tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Palermo FC, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 200.000.-EUR ile satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %5'ini ödeyecektir.