TRT ekibine İsrail'de bombalı saldırı

İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıda çok sayıda yerinden edilmiş kişiyi öldürdü ve yaraladı. Saldırıda Nasır Hastanesi ve gazetecilerin çadırı hedef alınırken, TRT Arabi kameramanı ve birçok basın mensubu da yaralandı.Abone ol
Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıda yerinden edilmiş çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.
İşgal güçleri, Nasır Hastanesi'ni vurdu, gazetecilerin çadırı da hedef oldu.
TRT Arabi kameramanı da görevi esnasında şarapnel parçasıyla gözünden yaralandı.
Aynı zamanda saldırıda birçok basın mensubu yaralandı.