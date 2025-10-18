BIST 10.209
Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 2-1 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Augusto ile 19. dakikada Onuachu kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golünü 27. dakikada Rak-Sakyi attı.

Bu sonucun ardından ikinci sıradaki Trabzonspor puanını 20'ye yükselterek lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Galatasaray maç eksiğiyle Trabzonspor'un iki puan önünde bulunuyor. Çaykur Rizespor ise 8 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor da deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak.

