Sergen Yalçın'dan taraftarı heyecanlandıran gelişme! İlk 11'i açıkladı...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
MAÇ SAAT 17.00'DE
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Alper Çetin olacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa, Cengiz, Abraham.
Gençlerbirliği: Erhan, Hanousek, Zuzek, Goutas, Thalisson, Pedro, Tongya, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Niang.