Burak Özçivit'ten hakkında çıkan iddialara sert yanıt

Son haftalarda lüks araçlarını ve milyonluk evlerini elden çıkarıp yurt dışına taşınmaya hazırlandığı öne sürülen Burak Özçivit, yeni aldığı lüks aracıyla Kuruçeşme'de görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Sürekli yalanlıyorum zaten çoğu haberi. Konuşmaya bile değmez" diyerek satış ve göç iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Başarılı oyuncu Burak Özçivit, geçtiğimiz gün Kuruçeşme'deki bir benzin istasyonunda yeni satın aldığı lüks aracıyla objektiflere yakalandı. Gazetecilerle kısa süre sohbet eden Özçivit, son günlerde hakkında çıkan "mal varlığını elden çıkarıyor" iddialarına net bir yanıt vererek yalanladı.

Geçtiğimiz haftalarda magazin kulislerinde çarpıcı bir iddia dolaşıma girdi. Burak Özçivit'in Rolls-Royce dahil sahip olduğu lüks araçlarını ve Acarkent'teki iki evini elden çıkardığı, hatta Şile ya da Sapanca'da yaptırdığı özel villayı da satış listesine eklediği öne sürüldü. Gazeteci Mehmet Üstündağ, "Gel Konuşalım" programında Özçivit'in profesyonel emlakçılar yerine çevresini arayarak "uygun fiyata alır mısınız?" teklifinde bulunduğunu iddia etti. Bu gelişmeler, "yangından mal kaçırır gibi" yorumlarına ve olası "boşanma hazırlığı" ya da "yurt dışına taşınma" senaryolarına yol açtı.

Tüm bu söylentilerin ardından Burak Özçivit, geçtiğimiz gün Kuruçeşme'deki bir benzin istasyonunda yeni aldığı lüks otomobiliyle objektiflere yakalandı. Oyuncunun yeni aracını kendi kullandığı ve oldukça keyifli olduğu gözlendi. Gazetecilerin iddialarla ilgili sorularına Özçivit kısa ama net bir yanıt verdi.

"SÜREKLİ YALANLIYORUM, KONUŞMAYA DEĞMEZ"

Hürriyet'in haberine göre, oyuncuya, "Tüm mal varlığınızı satıp yurt dışına taşınmaya mı hazırlanıyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Özçivit, iddialardan bunaldığını belirterek şu sözlerle karşılık verdi, "Ben artık bu konulara açıklık getirmekten sıkıldım. Sürekli yalanlıyorum zaten çoğu haberi. Konuşmaya bile değmez."

Bu açıklamayla Özçivit, haftalardır gündemi meşgul eden söylentileri kesin bir dille yalanlamış oldu.