BIST 10.209
DOLAR 41,90
EURO 48,90
ALTIN 5.727,34
HABER /  GÜNCEL

Citi: Petrol fiyatları 50 dolara inebilir

Citi: Petrol fiyatları 50 dolara inebilir

Citigroup Kıdemli Emtia Stratejisti Eric Lee, Rusya-Ukrayna savaşındaki gerilimin azalması halinde Brent petrol fiyatlarının varil başına 50 dolara kadar gerileyebileceğini öngördü. Lee, bu durumun ABD kaya petrolü üreticileri için risk yaratacağını belirtti.

Abone ol

Küresel petrol piyasalarına ilişkin dikkat çekici bir analiz yayımlayan Citigroup, jeopolitik risklerin azalmasıyla fiyatların sert düşüş yaşayabileceğini belirtti. Citigroup Kıdemli Emtia Stratejisti Eric Lee, Brent petrol fiyatlarının varil başına 50 dolara kadar gerileme potansiyeli taşıdığını söyledi. Brent petrol fiyatları, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 18 düşerek 61 dolar civarında işlem görüyor.

PETROL, DIŞ POLİTİKA ARACI OLABİLİRLee'ye göre, bu senaryonun

gerçekleşmesini hızlandıracak temel etkenler şunlar:

Saldırıların Azalması: Ukrayna’nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının azalması.öDiplomatik Gevşeme: Rus petrolü almayı düşünen ülkelere yönelik diplomatik baskının gevşemesi.
Dünya Gazetesi'nin haberine göre, piyasalardaki yatırımcılar, gelecek hafta yapılacak üst düzey görüşmelerle ABD’nin ateşkes çabalarının ilerleyip ilerlemeyeceğini yakından takip ediyor. Görüşmelerde ilerleme sağlanması, Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik enerji kısıtlamalarını gevşetmesine zemin hazırlayabilir.

Eric Lee, düşük fiyatların petrolün dış politika aracı olarak kullanılma ihtimalini artırabileceğini söyledi:

"Fiyatlar 60 dolar, özellikle de 50 dolar seviyelerinde, Beyaz Saray petrol piyasasını daha fazla sarsacak adımlar atmaya cesaret edebilir."
Lee ayrıca, olası bir 10 dolarlık fiyat düşüşünün, sondaj faaliyetlerini sürdürebilmek için daha yüksek fiyatlara ihtiyaç duyan ABD kaya petrolü üreticileri için ciddi bir risk unsuru oluşturacağını da sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Evinizde varsa hemen yok edin! Olması gerekenden 99 kat fazla kimyasal içeriyor
Evinizde varsa hemen yok edin! Olması gerekenden 99 kat fazla kimyasal içeriyor
Beşiktaş - Gençlerbirliği karşısında galibiyet arıyor
Beşiktaş - Gençlerbirliği karşısında galibiyet arıyor
İzmir'de korkunç olay! Balıkçının oltasına insan kafatası takıldı
İzmir'de korkunç olay! Balıkçının oltasına insan kafatası takıldı
Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor
Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor
Sergen Yalçın'dan taraftarı heyecanlandıran gelişme! İlk 11'i açıkladı...
Sergen Yalçın'dan taraftarı heyecanlandıran gelişme! İlk 11'i açıkladı...
İYİ Parti kongresinde arbede çıktı! Elini kürsüye vurunca...
İYİ Parti kongresinde arbede çıktı! Elini kürsüye vurunca...
CHP Ankara İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi toplandı
CHP Ankara İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi toplandı
DEM Parti’den Demirtaş ve Yüksekdağ’a ziyaret
DEM Parti’den Demirtaş ve Yüksekdağ’a ziyaret
YÖK'ten vakıf üniversitelerine neşter! Ücretler belirli olacak
YÖK'ten vakıf üniversitelerine neşter! Ücretler belirli olacak
Fatih Ürek'in sağlığı hakkında kritik açıklama! Beyin sapında hasar iddiası
Fatih Ürek'in sağlığı hakkında kritik açıklama! Beyin sapında hasar iddiası
Maç hakeme isabet eden madde nedeniyle tatil edildi
Maç hakeme isabet eden madde nedeniyle tatil edildi
Araç satışlarında yeni dönem! Harç bedeli ödeyecekler...
Araç satışlarında yeni dönem! Harç bedeli ödeyecekler...