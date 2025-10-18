Citi: Petrol fiyatları 50 dolara inebilir

Citigroup Kıdemli Emtia Stratejisti Eric Lee, Rusya-Ukrayna savaşındaki gerilimin azalması halinde Brent petrol fiyatlarının varil başına 50 dolara kadar gerileyebileceğini öngördü. Lee, bu durumun ABD kaya petrolü üreticileri için risk yaratacağını belirtti.

Küresel petrol piyasalarına ilişkin dikkat çekici bir analiz yayımlayan Citigroup, jeopolitik risklerin azalmasıyla fiyatların sert düşüş yaşayabileceğini belirtti. Citigroup Kıdemli Emtia Stratejisti Eric Lee, Brent petrol fiyatlarının varil başına 50 dolara kadar gerileme potansiyeli taşıdığını söyledi. Brent petrol fiyatları, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 18 düşerek 61 dolar civarında işlem görüyor.

PETROL, DIŞ POLİTİKA ARACI OLABİLİRLee'ye göre, bu senaryonun

gerçekleşmesini hızlandıracak temel etkenler şunlar:

Saldırıların Azalması: Ukrayna’nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının azalması.öDiplomatik Gevşeme: Rus petrolü almayı düşünen ülkelere yönelik diplomatik baskının gevşemesi.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, piyasalardaki yatırımcılar, gelecek hafta yapılacak üst düzey görüşmelerle ABD’nin ateşkes çabalarının ilerleyip ilerlemeyeceğini yakından takip ediyor. Görüşmelerde ilerleme sağlanması, Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik enerji kısıtlamalarını gevşetmesine zemin hazırlayabilir.

Eric Lee, düşük fiyatların petrolün dış politika aracı olarak kullanılma ihtimalini artırabileceğini söyledi:

"Fiyatlar 60 dolar, özellikle de 50 dolar seviyelerinde, Beyaz Saray petrol piyasasını daha fazla sarsacak adımlar atmaya cesaret edebilir."

Lee ayrıca, olası bir 10 dolarlık fiyat düşüşünün, sondaj faaliyetlerini sürdürebilmek için daha yüksek fiyatlara ihtiyaç duyan ABD kaya petrolü üreticileri için ciddi bir risk unsuru oluşturacağını da sözlerine ekledi.