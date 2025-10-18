Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi kırmızı-siyahlı ekip 2-1 kazandı.
Beşiktaş, 47'de Cengiz Ünder ile 1-0 öne geçti. Gençlerbirliği 79'da Jurasek'in kendi ağlarına attığı golle eşitliği yakaladı. Başkent ekibi 81'de Tonya'nın golüyle skoru 2-1'e getirdi. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma Gençlerbirliği'nin galibiyetiyle sona erdi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 13 puanda kaldı. Gençlerbirliği ise puanını 8'e yükseltti.
Süper Lig'de Beşiktaş, gelecek hafta deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip çarşamba günü ise erteleme maçında Konyaspor deplasmanına gidecek.
Gençlerbirliği ise gelecek hafta sahasında Konyaspor'u konuk edecek.