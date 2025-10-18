Evinizde varsa hemen yok edin! Olması gerekenden 99 kat fazla kimyasal içeriyor

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünler listesine halkın sağlığını tehdit eden ürünleri eklemeye devam ediyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)'te listesinde son olarak iki oyuncak yer aldı. Oyuncaklarda çocuk sağlığını tehdit eden kimyasallar çok yüksek oranda tespit edildi. Evinizde varsa hemen siz de imha edin...

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını tehdit eden ürün ve firmalara karşı denetimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Oyuncaktan temizlik ürünlerine kadar birçok kategoride sağlık açısından risk taşıyan ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor.

GÜBİS üzerinden yapılan son açıklamada çocuklar için üretilen iki oyuncağın olması gerekenden 99 kat fazla fitalat içerdiği tespit edildi. Özellikle çocuklarda hormon sistemine zarar verebilen, üreme ve gelişim üzerinde olumsuz etkiler gösteren bu kimyasalın belirtilen sınırın onlarca kat üzerinde olması nedeniyle toplatılma kararı çıktı.