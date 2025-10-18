BIST 10.209
DOLAR 41,90
EURO 48,90
ALTIN 5.727,34
HABER /  GÜNCEL

Evinizde varsa hemen yok edin! Olması gerekenden 99 kat fazla kimyasal içeriyor

Evinizde varsa hemen yok edin! Olması gerekenden 99 kat fazla kimyasal içeriyor

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünler listesine halkın sağlığını tehdit eden ürünleri eklemeye devam ediyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)'te listesinde son olarak iki oyuncak yer aldı. Oyuncaklarda çocuk sağlığını tehdit eden kimyasallar çok yüksek oranda tespit edildi. Evinizde varsa hemen siz de imha edin...

Abone ol

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını tehdit eden ürün ve firmalara karşı denetimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Oyuncaktan temizlik ürünlerine kadar birçok kategoride sağlık açısından risk taşıyan ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor.

GÜBİS üzerinden yapılan son açıklamada çocuklar için üretilen iki oyuncağın olması gerekenden 99 kat fazla fitalat içerdiği tespit edildi. Özellikle çocuklarda hormon sistemine zarar verebilen, üreme ve gelişim üzerinde olumsuz etkiler gösteren bu kimyasalın belirtilen sınırın onlarca kat üzerinde olması nedeniyle toplatılma kararı çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş - Gençlerbirliği karşısında galibiyet arıyor
Beşiktaş - Gençlerbirliği karşısında galibiyet arıyor
İzmir'de korkunç olay! Balıkçının oltasına insan kafatası takıldı
İzmir'de korkunç olay! Balıkçının oltasına insan kafatası takıldı
Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor
Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor
Sergen Yalçın'dan taraftarı heyecanlandıran gelişme! İlk 11'i açıkladı...
Sergen Yalçın'dan taraftarı heyecanlandıran gelişme! İlk 11'i açıkladı...
İYİ Parti kongresinde arbede çıktı! Elini kürsüye vurunca...
İYİ Parti kongresinde arbede çıktı! Elini kürsüye vurunca...
CHP Ankara İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi toplandı
CHP Ankara İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi toplandı
DEM Parti’den Demirtaş ve Yüksekdağ’a ziyaret
DEM Parti’den Demirtaş ve Yüksekdağ’a ziyaret
YÖK'ten vakıf üniversitelerine neşter! Ücretler belirli olacak
YÖK'ten vakıf üniversitelerine neşter! Ücretler belirli olacak
Fatih Ürek'in sağlığı hakkında kritik açıklama! Beyin sapında hasar iddiası
Fatih Ürek'in sağlığı hakkında kritik açıklama! Beyin sapında hasar iddiası
Maç hakeme isabet eden madde nedeniyle tatil edildi
Maç hakeme isabet eden madde nedeniyle tatil edildi
Araç satışlarında yeni dönem! Harç bedeli ödeyecekler...
Araç satışlarında yeni dönem! Harç bedeli ödeyecekler...
YSK kararını verdi: CHP İstanbul Olağan İl Kongresi yapılacak
YSK kararını verdi: CHP İstanbul Olağan İl Kongresi yapılacak