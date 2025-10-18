BIST 10.209
Ekrem İmamoğlu'nun davası başlamadan düşürüldü

Ekrem İmamoğlu hakkında savcılara yönelik sözleri nedeniyle açılan hakaret davası, avukatların ön ödeme yapması sonucu yargılamaya başlanmadan düşürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmadan önce hakimlik sorgusunda verdiği ifadede savcılara yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle ‘Kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme şekilde hakaret’ suçundan 4 yıl 1 aya kadar kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Hakkında hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle iddianame düzenlenen İmamoğlu, 22 Ekim’de ilk kez hakim karşısına çıkacaktı. Ancak İmamoğlu’nun avukatlarının, hakaret suçuna ilişkin ön ödeme yapmasıyla birlikte yargılamaya başlanmadan dava düşürüldü.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 2 cumhuriyet savcısı "müşteki" olarak yer almıştı.

İddianamede, İmamoğlu'nun 23 Mart'ta "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği anımsatıldı. Hakimlikteki sorgusunda İmamoğlu'nun, tutuklamaya sevk yazısında isimleri bulunan 2 cumhuriyet savcısına yönelik hakaret içerikli beyanları nedeniyle soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

İmamoğlu'nun hakimlik ifadesine yer verilen iddianamede, söz konusu beyanlarının savunma hakkı sınırlarını aştığı, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte olduğu öne sürülmüştü.

İddianamede, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan yürütülen soruşturmada, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İmamoğlu'nun ifadesinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındığı belirtilmişti. Suçlamayı kabul etmeyen İmamoğlu'nun, şahısların ailelerine, özel hayatlarına, onurlarına dair bir hakarette bulunmadığını, kamu adına eleştiri getirdiğini savunduğu aktarılmıştı.

İddianamede, İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası verilmesi, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması istenmişti.

İddianame, gönderildiği İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, duruşma için 22 Ekim Çarşamba gününe karar verilmişti.

