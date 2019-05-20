HABER /  GÜNCEL

Terör örgütü DAEŞ'tan 14 ülke için korkunç talimat!

Terör örgütü DAEŞ'tan 14 ülke için korkunç talimat!

Terör örgütü DEAŞ, ABD eliyle yerleştiği Suriye'nin Badiye bölgesinden 36 canlı bombayı sahaya sürdü. Terör örgütünün ‘hedefte’ olduğunu iddia ettiği 14 ülke için canlı bomba hazırladığı belirtiliyor.

ABD gözetiminde çölde koloni kuran DEAŞ’ın elebaşılarından Ebu Hamza imzalı mektupta örgüt sorumlularından Ebu Malik’e “36 canlı bomba hazırla” talimatı iletiliyor.

Örgütün sözde Dış İlişkiler Sorumlusu Ebu Hamza tarafından canlı bomba eğitim sorumlusuna gönderilen talimatı ele geçirildi.Belgeye göre DEAŞ'lı Ebu Hamza, örgütün 'Tefhih' (bomba eğitim) birim sorumlusu Ebu Malik'e "En kısa sürede 36 Ameliye İstişhadi (İntihar Eylemcisi) hazırlansın" emri veriyor.

Çölde koloni kurdular

ABD tarafından 2016 yılı ortalarından itibaren Suriye'nin çöl bölgesi Suhne ve çevresine yerleştirilen DEAŞ'lılar, burada kendilerine küçük bir koloni kurdu. Kazdıkları yeraltı sığınaklarında yaşayan teröristler eğitim faaliyetlerini hiç kesintiye uğratmadı.

Deyrizor bölge aktivistlerinden Şadi Amir, 200 kilometrelik çöl aksının T-2, Suhne ve İbni Muayna bölgelerinin tamamen DEAŞ kontrolünde olduğu bilgisini verdi. "Yüzlerce kilometrekarelik alan DEAŞ'a tahsis edildi ve bu alanda 1700 militan var" diyen Amiri, DEAŞ'ın eylem etkinliğinin Tedmur, Menacim ve El Eseriye bölgelerine uzandığını kaydetti.

ABD orayı bombalamadı

Esed ve İran destekli terör gruplarına yönelik son 6 aylık dilimde 70'den fazla operasyon yapıldığını kaydeden Amir, "DEAŞ bu bölgeye ABD tarafından Rakka operasyon sürecinde yerleştirildi. Sonrasında ABD buraya yönelik hiçbir kara ve hava bombardımanı düzenlemedi.

Hedef Esed ve İran birliklerinin Şam ve Humus'la Deyrizor'un Irak kara bağlantısını zora sokmaktı. Teröristler 2018 yılı içerisinde bu bölgeden gerçekleşen tüm kara sevkiyatlarına saldırarak bu konuda ciddi etkinlik gösterdi ve bağlantı koridorunu zora soktu" dedi.

Irak'tan 14 ülkeye

Yeni Şafak'ın ulaştığı bir başka kritik bilgi ise, DEAŞ'ın teorik ve pratik canlı bomba eğitimi verdiği teröristleri Irak üzerinden 14 farklı ülkeye göndermesi oldu. Bu 14 ülke arasında Libya, Cezayir ve Türkiye de bulunuyor. Diğer ülkeler ise birkaç Asya ülkesi ile Avrupa Birliği ülkeleri. DEAŞ'ın canlı bombaları Badiye'den çıkarak önce PKK bölgesine geçiriliyor. Bazı teröristler, Haseke-El Hol kampında kalan akrabaları ile görüştürüldükten sonra hazırlanan sahte Suriye kimlikleri ile Irak'a geçiriliyor.

DEAŞ'ın malzeme listesi

DEAŞ, Suriye'de müstakil ismi ile ilan edildiği 2013 yılından itibaren birçok ülkede intihar saldırıları düzenledi. Farklı ülkelerde hücre yapılanması modeliyle çalışan ve 2014-2017 arası Rakka'dan yönetilen örgüt, canlı bomba adaylarına (Ameli İstişhadi) işgal ettiği bölgelerde 5 özel eğitim kampı kurdu. Örgüt, çoğunlukla 13-19 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin beyinlerini yıkadı. Rakka sonrası Deyrizor-Baguz hattında bir süre daha tutunan DEAŞ'ın son kamikaze timi için hazırladığı araç-gereç listesi oldukça dikkat çekici. Listede C-4, Z-23 gibi özel patlayıcı kodları ile birlikte Grad füzesi fitili, şerit, patlayıcı amaçlı kemer (Hizam Nasıf) gibi malzemeler bulunuyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbullu Gelin final öncesi seyirciyi kızdırdı! Bir çuval inciri mahvettiniz
Foto Galeri İstanbullu Gelin final öncesi seyirciyi kızdırdı! Bir çuval inciri mahvettiniz Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri Bakanlığı'nda flaş FETÖ operasyonu! Tam 249 şüpheliden 78'i gözaltına alındı
Dışişleri Bakanlığı'nda flaş FETÖ operasyonu! Tam 249 şüpheliden 78'i gözaltına alındı
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
Nagehan Alçı'dan çok tartışılacak "19 Mayıs ve Atatürk" iddiaları!
Nagehan Alçı'dan çok tartışılacak "19 Mayıs ve Atatürk" iddiaları!
Sarar ailesinin soyulma olayında yeni gelişme Türk İnterpol'ü devreye girdi
Sarar ailesinin soyulma olayında yeni gelişme Türk İnterpol'ü devreye girdi
Akit yazarı Yakışıklı'dan sert sözler: Mansur Yavaş benden 100 bin TL istiyor
Akit yazarı Yakışıklı'dan sert sözler: Mansur Yavaş benden 100 bin TL istiyor
Süleyman Soylu'dan 'veri kopyalama' açıklaması
Süleyman Soylu'dan 'veri kopyalama' açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Videotorakoskopi nedir kimlere yapılır Sevcan Orhan ne kanseri?
Videotorakoskopi nedir kimlere yapılır Sevcan Orhan ne kanseri?
Brent petrolün varili 73,22 dolar
Brent petrolün varili 73,22 dolar
Hercai 11. bölüm fragmanı
Hercai 11. bölüm fragmanı
Sezai Temelli'den 23 Haziran için kritik mesaj
Sezai Temelli'den 23 Haziran için kritik mesaj
BTK'den drone cezası
BTK'den drone cezası
Kadın 63. bölüm fragmanı
Kadın 63. bölüm fragmanı
Çocuğunun yanında eşini kurşun yağmuruna tutan doktorun ifadesi ortaya çıktı
Çocuğunun yanında eşini kurşun yağmuruna tutan doktorun ifadesi ortaya çıktı
Dila Tarkan kaç yaşında ne iş yapıyor Dila Tarkan mesleği ne?
Dila Tarkan kaç yaşında ne iş yapıyor Dila Tarkan mesleği ne?
Yorumlar 1 yorum