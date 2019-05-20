İstanbullu Gelin final öncesi seyirciyi kızdırdı! Bir çuval inciri mahvettiniz

Star TV'nin 3 sezondur ekrana gelen başarılı dizisi İstanbullu Gelin bu sezon, sadece 2 bölüm sonra unutulmaz bir finalle ekran hayatına son verecek. Dizinin 85. son bölümü ise yayınlandı. Gözyaşları içinde izlenen dizinin bir sahnesi ile dikkatli izleyicilerin dikkatinden kaçmadı, o sahneye yorum yağdı.