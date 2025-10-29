Süreç komisyonu yarın Fidan ve Tunç'u dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın (30 Ekim) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u dinleyecek. Bakan Fidan'ın sahadaki son durumu ve SDG ile geçici Suriye hükümeti arasındaki görüşmeleri, Bakan Tunç'un ise PKK'nın çekilme kararının ardından atılacak hukuki adımları aktarması bekleniyor.Abone ol
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu", yarın (30) Ekim saat 11.00'de 16’ncı kez toplanacak.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak komisyonda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ağırlayacak.
Fidan, sürece ilişkin sahadaki son bilgileri aktaracak. Fidan'ın SDG ile geçici Suriye hükümeti arasındaki görüşmelere ilişkin de açıklama yapması bekleniyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da PKK'nın Türkiye'den çekilme kararının ardından atılacak hukuki adımlara yönelik bilgi verecek.
Sosyal medyadan açıklama yapan Tunç, "Toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceğiz" demişti.