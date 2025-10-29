BIST 10.871
DOLAR 41,94
EURO 48,88
ALTIN 5.420,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Diyarbakır'da kaza can aldı! Tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü

Diyarbakır'da kaza can aldı! Tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire Sümeyye Solmaz (25) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kırsal Başaklı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sürücülerden Solmaz, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Değerli hemşiremiz Sümeyye Solmaz'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kredi kartı borcu olanlara yeni fırsat! Kredi kartı borçları yapılandırılacak
Kredi kartı borcu olanlara yeni fırsat! Kredi kartı borçları yapılandırılacak
Elazığ'da dağcılar dev Türk bayrağıyla kaya tırmanışı gerçekleştirdi
Elazığ'da dağcılar dev Türk bayrağıyla kaya tırmanışı gerçekleştirdi
İzmir'de bayram sevinci! 29 Ekim'de vatansever esnaf çocuklara ikramda bulundu
İzmir'de bayram sevinci! 29 Ekim'de vatansever esnaf çocuklara ikramda bulundu
Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi birleşecek mi? Davutoğlu ve Erbakan'dan açıklama
Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi birleşecek mi? Davutoğlu ve Erbakan'dan açıklama
Polonya savaş uçakları, Baltık Denizi üzerinde Rus keşif uçağını engelledi
Polonya savaş uçakları, Baltık Denizi üzerinde Rus keşif uçağını engelledi
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan Gazze'ye saldırıların sürmemesi halinde hükümeti devirme tehdidi
İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan Gazze'ye saldırıların sürmemesi halinde hükümeti devirme tehdidi
TCG Alemdar, Tekirdağ'da ziyarete açıldı
TCG Alemdar, Tekirdağ'da ziyarete açıldı
Gebze'de 5 katlı bina yıkıldı! Enkaz altında iki cansız beden çıkarıldı
Gebze'de 5 katlı bina yıkıldı! Enkaz altında iki cansız beden çıkarıldı
İspanya hükümeti, HÜRJET'in satın alımını onayladı
İspanya hükümeti, HÜRJET'in satın alımını onayladı
Enişte baldız yasak aşkı yıllarca sürdü, sonu kanlı bitti! Korkunç infazda yeni gelişme
Enişte baldız yasak aşkı yıllarca sürdü, sonu kanlı bitti! Korkunç infazda yeni gelişme
CHP lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı
CHP lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı