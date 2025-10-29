Sezen Aksu'dan reytin rekorları kıran 'Uzak Şehir' dizisine jest! Özel şarkı yaptı...

Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Uzak Şehir’in jenerik müziğinin sözlerine de imza atan ve sıkı bir ‘Uzak Şehir’ izleyicisi olan Sezen Aksu, yapıma bir şarkısını daha hediye etti. Aksu’nun hediye ettiği ‘Çek Tetiği’ isimli şarkıyı Ozan Akbaba seslendirdi.

Her hafta Kanal D ekranlarında pazartesi akşamlarına damga vuran AyNA Yapım imzalı ‘Uzak Şehir’ dizisinin bu haftaki bölümünde seyirciyi büyük bir sürpriz bekliyor.

Türkiye’nin en önemli sanatçılarından Sezen Aksu, seyircisi olduğu ‘Uzak Şehir’ dizisine bir şarkısını hediye etti. Ozan Akbaba’nın seslendirdiği şarkıya bölümden görüntülerle özel tanıtım yapıldı.

SEZEN AKSU SIKI BİR UZAK ŞEHİR TAKİPÇİSİ

‘Uzak Şehir’ dizisinin jenerik müziğinin sözlerine imza atan, ekibin ‘Uğurumuz’ olarak nitelendirdiği ve en başından bu yana sıkı bir ‘Uzak Şehir’ izleyicisi olan Sezen Aksu, diziye bir şarkısını hediye etti. Sözü ve bestesi Sezen Aksu’ya ait, bağlamada Ahmet Koç’un imzasını taşıyan ‘Çek Tetiği’ isimli şarkıyı dizinin başrol oyuncularından Ozan Akbaba seslendirdi.

Akbaba, çekimlerin yapıldığı Midyat’tan İstanbul’a gelerek Sezen Aksu’nun evindeki stüdyoda şarkıyı kaydetti. Bu şarkı için hazırlanan özel tanıtımda yeni bölümden yayınlanan Cihan ile Alya, Şahin ile Nare ve Kaya ile Zerrin’in duygusal görüntüleri bölüme dair heyecanı artırırken Ozan Akbaba’nın yorumu ise büyük beğeni topladı.

