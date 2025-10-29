BIST 10.871
DOLAR 41,95
EURO 48,88
ALTIN 5.419,18
HABER /  SPOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 takım tur atladı! İşte maç sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 takım tur atladı! İşte maç sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 8 takım daha turu geçmeyi başardı.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turuna, 8 müsabakayla devam edildi. Türkiye Kupası'nda alınan sonuçlar şu şekilde:

ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-2

Kahta 02-Kasımpaşa: 3-1

Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon FK: 2-0

Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77: 1-3

Erciyes 38-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 2-5

Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 3-1

Muşspor-Menemen FK: 1-0

Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0

ÖNCEKİ HABERLER
Saatlik asgari ücret kararı! 2027 yılına kadar...
Saatlik asgari ücret kararı! 2027 yılına kadar...
Diyarbakır'da kaza can aldı! Tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü
Diyarbakır'da kaza can aldı! Tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü
Kredi kartı borcu olanlara yeni fırsat! Kredi kartı borçları yapılandırılacak
Kredi kartı borcu olanlara yeni fırsat! Kredi kartı borçları yapılandırılacak
Elazığ'da dağcılar dev Türk bayrağıyla kaya tırmanışı gerçekleştirdi
Elazığ'da dağcılar dev Türk bayrağıyla kaya tırmanışı gerçekleştirdi
İzmir'de bayram sevinci! 29 Ekim'de vatansever esnaf çocuklara ikramda bulundu
İzmir'de bayram sevinci! 29 Ekim'de vatansever esnaf çocuklara ikramda bulundu
Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi birleşecek mi? Davutoğlu ve Erbakan'dan açıklama
Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi birleşecek mi? Davutoğlu ve Erbakan'dan açıklama
Polonya savaş uçakları, Baltık Denizi üzerinde Rus keşif uçağını engelledi
Polonya savaş uçakları, Baltık Denizi üzerinde Rus keşif uçağını engelledi
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan Gazze'ye saldırıların sürmemesi halinde hükümeti devirme tehdidi
İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan Gazze'ye saldırıların sürmemesi halinde hükümeti devirme tehdidi
TCG Alemdar, Tekirdağ'da ziyarete açıldı
TCG Alemdar, Tekirdağ'da ziyarete açıldı
Gebze'de 5 katlı bina yıkıldı! Enkaz altında iki cansız beden çıkarıldı
Gebze'de 5 katlı bina yıkıldı! Enkaz altında iki cansız beden çıkarıldı
İspanya hükümeti, HÜRJET'in satın alımını onayladı
İspanya hükümeti, HÜRJET'in satın alımını onayladı