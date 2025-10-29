BIST 10.871
İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan Gazze'ye saldırıların sürmemesi halinde hükümeti devirme tehdidi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenledikleri saldırılara devam etmedikleri takdirde hükümeti devireceklerini söyledi.

Ben-Gvir, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun "Hamas'ı ortadan kaldırıma hedefinden" vazgeçmesi halinde hükümetin var olmaya hakkı olmadığı tehdidinde bulundu.

Ben-Gvir, "Başbakana, savaşın tüm hedeflerini gerçekleştirme taahhüdünü hatırlatıyorum. Hamas'ı ortadan kaldırma hedefinden vazgeçmeye karar verir ve (7 Ekim öncesi) politikasını sürdürmeye devam edip, pratikte Hamas'ı muhafaza ederek, yalnızca sözde zafer ve ortadan kaldırma ile yetinirse, hükümetin var olma hakkı kalmaz." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, dün de benzer şekilde Gazze'ye saldırıların başlatılması çağrısında bulunmuştu.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia eden İsrail, salı akşamından itibaren Gazze'nin farklı bölgelerine şiddetli saldırılar düzenlemişti. Söz konusu saldırılarda 46'sı çocuk 104 Filistinli hayatını kaybetmiş, 253 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, dünden beri düzenlediği şiddetli saldırıların ardından, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuştu.

İsrail basınındaki haberlere göre, ateşkes yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başladı.

