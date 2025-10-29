BIST 10.871
TCG Alemdar, Tekirdağ'da ziyarete açıldı

Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltı arama kurtarma gemisi TCG Alemdar, Tekirdağ'da vatandaşları ağırlıyor.

TCG Alemdar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ceyport Limanı'na yanaştı.

Gruplar halinde gemiye alınan ziyaretçilere askerler eşlik etti.

Görevli askerler, gezdirdikleri konuklara gemiye ilişkin bilgi verdi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş de gemiyi ziyaret etti.

Vatandaşlardan Ümit Akyüz, AA muhabirine, ailesiyle birlikte gemiyi görmeye geldiğini söyledi.

Geminin vatandaşların ziyaretine açılmasının çok anlamlı olduğunu belirten Akyüz, gemiyi tanıma fırsatı veren yetkililere teşekkür etti.

