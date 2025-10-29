Bakan Uraloğlu: Marmaray 12 yılda 1,4 milyarı aşkın yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın açılışından bu yana geçen 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Uraloğlu, Marmaray'ın açılış yıl dönümü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, "asrın projesi" olarak nitelendirilen Marmaray'ı 29 Ekim 2013'te hizmete aldıklarını anımsatarak, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde Marmaray'ın da 12 yaşında olduğunu belirtti.

Marmaray'ın 76,6 kilometrelik güzergah ve 43 istasyonuyla İstanbul'un toplu ulaşımının omurgasını oluşturduğunu kaydeden Uraloğlu, "Asya ile Avrupa'yı sadece 4 dakikada buluşturan Marmaray 12 yılda toplam 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi." ifadesini kullandı.

54 tren seti ve 440 vagon hizmet veriyor

Bakan Uraloğlu Marmaray'ın, dünyanın en derin batırma tüp tünellerinden biri olarak tarihe geçtiğinin altını çizerek, "Halkalı–Gebze hattında 148, Pendik–Ataköy hattında 139 olmak üzere günde toplam 287 sefer düzenleniyor. Hafta sonları gece ilave 10 seferle sayı 297'ye çıkıyor. Filoda 34'ü 10 vagonlu ve 20'si de 5 vagonlu olmak üzere 54 tren seti ve 440 vagon hizmet veriyor." açıklamasında bulundu.

Marmaray hattının şehir içi ulaşımın yanı sıra yüksek hızlı tren (YHT) ve anahat trenlerinin Asya'dan Avrupa yakasına kesintisiz geçişini sağladığını belirten Uraloğlu, "Nisan 2020'de başlayan yük treni geçişleriyle, büyük bölümü ihracat olmak üzere toplam 1 milyon 679 bin 247 ton yük taşındı." ifadesini kullandı.