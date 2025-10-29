BIST 10.871
DOLAR 41,96
EURO 48,86
ALTIN 5.430,84
HABER /  GÜNCEL

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Toplu sözleşme kararı Danıştay'da

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Toplu sözleşme kararı Danıştay'da

KESK'in, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 8. Dönem Toplu Sözleşme kararının "hukuka aykırı" olduğunu belirterek Danıştay'da iptal ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtığı öğrenildi.

Abone ol

Milyonlarca memurun 2026 ve 2027 yıllarındaki maaş artışlarını belirleyen 8. Dönem Toplu Sözleşme kararı ile ilgili bir gelişme yaşandı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK), 2026–2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun verdiği kararı Danıştay'a taşıdığı aktarıldı. KESK'in, karara karşı iptal ve yürütmenin durdurulması talebinde bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Karar'ın aktardığına göre, KESK, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararını "hukuka aykırı" bularak Danıştay'a taşıdı. Ortaya çıkan dava dilekçesinde, belirlenen zammın "yoksulluk sınırının altında" kaldığı iddia edildi.

Dilekçede, Hakem Kurulu kararındaki maaş katsayı ve artış oranlarının yüksek enflasyon ve bozulan gelir - gider dengesi karşısında yetersiz kaldığı, düzenlemenin Anayasa ve uluslararası sözleşmeler çerçevesindeki ilkelere aykırı olduğu ileri sürüldü. Dilekçede insani ölçülerde yaşamaya elverişli bir ücret belirlenmesi gerektiğinin vurgulandığı aktarıldı.

Bu kapsamda, 27 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının "Katsayıların belirlenmesi ve ücretlerin artırılması" başlıklı 4. Maddesinin 1., 2., 3. ve 4. fıkralarının iptali talep edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinli gazeteciler anısına 273 fidan dikildi
İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinli gazeteciler anısına 273 fidan dikildi
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan 'Cumhuriyet Bayramı' mesajı
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan 'Cumhuriyet Bayramı' mesajı
Kaya petrolü heyecanı! Bakan Bayraktar iki bölgeyi açıkladı: 24 sondaj yapılacak
Kaya petrolü heyecanı! Bakan Bayraktar iki bölgeyi açıkladı: 24 sondaj yapılacak
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Hamas liderlerine tehdit
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Hamas liderlerine tehdit
Mersin'de feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Mersin'de feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı yayınladı! Akıllara Ali Erbaş dönemi geldi...
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı yayınladı! Akıllara Ali Erbaş dönemi geldi...
Bursa’da kaçak içki can aldı: Soruşturma başlatıldı
Bursa’da kaçak içki can aldı: Soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
İsrail ordusundan 'ateşkes' açıklaması
İsrail ordusundan 'ateşkes' açıklaması
Japon Bakan, ABD Savunma Bakanı'na Tokyo yönetiminin savunma harcamalarını artırma kararlılığını iletti
Japon Bakan, ABD Savunma Bakanı'na Tokyo yönetiminin savunma harcamalarını artırma kararlılığını iletti
Taburcu edilen 95 yaşındaki kadını hastanede bıraktılar!
Taburcu edilen 95 yaşındaki kadını hastanede bıraktılar!
Bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi
Bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi