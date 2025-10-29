MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan 'Cumhuriyet Bayramı' mesajı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, teşkilat olarak "vatan için her an her yerde" şiarıyla Cumhuriyet'in temel değerlerini korumak, milletin güvenliğini sağlamak ve devletin bekasını teminat altına almak için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Kalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla idrak ettiklerini belirtti.

Cumhuriyet'in, aziz milletin bağımsızlık iradesinin ve ortak geleceğe olan inancının en güçlü ifadesi olduğuna işaret eden Kalın, bu kutlu mirası korumanın ve yüceltmenin herkesin en temel vazifesi olduğunu vurguladı.

Kalın, şunları kaydetti:

"Milli İstihbarat Teşkilatı olarak 'vatan için her an her yerde' şiarıyla Cumhuriyet'imizin temel değerlerini korumak, milletimizin güvenliğini sağlamak ve devletimizin bekasını teminat altına almak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Gizli kahramanlarımız, tarih boyunca olduğu gibi bugün de aynı vakar ve sadakatle görevlerini yerine getirmekte, ülkemizin huzuru için gece gündüz demeden mücadele etmektedir.

Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."