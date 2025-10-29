BIST 10.871
Bursa’da kaçak içki can aldı: Soruşturma başlatıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dün akşam saatlerinde alkol aldıktan sonra fenalaşan 55 yaşındaki Rojbin Z., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk incelemelerde şahsın kaçak içkiden zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerine, geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Rojbin Z.'nin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak inceleme sonrasında belirlenecek.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde akşam saatlerinde alkol alan Rojbin Z. evinde fenalaştı. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen şahsı hayata döndüremedi.

İlk belirlemelere göre, şahsın kaçak içkiden zehirlendiği değerlendirildi. Rojbin Z.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin de kaçak içki ihtimaline karşı geniş çaplı çalışma yürüttüğü öğrenildi.

