Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Spor camiası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Türk spor camiası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajları paylaştı. Federasyonların ve kulüplerin paylaşımları şöyle;

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünde, bizlere özgür ve aydınlık bir gelecek armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve millî mücadelenin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Cumhuriyetimizin 102. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, milletimizin azmi ve bağımsızlık inancıyla kurulan Cumhuriyetimiz; geleceğe umut, birlik ve özgürlükle ışık tutmaya devam ediyor.

Başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı gururla kutluyoruz!

GALATASARAY

Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyen var olması için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

FENERBAHÇE

Sonsuza dek Ata’mızın izinde,

Cumhuriyetle yaşa!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

BEŞİKTAŞ

Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında!

Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

TRABZONSPOR

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarına minnetle… Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun!

SAMSUNSPOR

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere en büyük armağanı ve emaneti Cumhuriyetimizin 102. yaşı kutlu olsun!

Kurtuluş mücadelemizin ilk adımının atıldığı şehrimizden doğan #AtatürklüArma Samsunspor olarak, daima Atatürk’ün izinde… daima Cumhuriyetleyiz…

Yaşasın Cumhuriyet!

BAŞAKŞEHİR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

GAZİANTEP FK

Cumhuriyetimizin 102. yılını büyük bir onur, coşku ve heyecanla kutluyor; bizlere bu aziz vatanı emanet eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve kahraman ecdadımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

KONYASPOR

“Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.”

Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz.

#29EkimCumhuriyetBayramı Kutlu Olsun.

GÖZTEPE

Cumhuriyetimizin 102. Yılı Kutlu Olsun!

“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı ve minnet ile anıyoruz.

KASIMPAŞA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz.

ANTALYASPOR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz.

KAYSERİSPOR

Yaşasın Cumhuriyet!

Cumhuriyet’imizin ilanının 102. yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

GENÇLERBİRLİĞİ SK

Yaşasın Cumhuriyet!

Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünü, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anarak gururla kutluyoruz.

Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet; özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın ve çağdaş geleceğimizin teminatıdır.

ALANYASPOR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

ÇAYKUR RİZESPOR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun

FATİH KARAGÜMRÜK

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun

Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyor; başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.