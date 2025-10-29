BIST 10.871
DOLAR 41,96
EURO 48,86
ALTIN 5.389,33
HABER /  GÜNCEL

Emine Erdoğan: Cumhuriyet, küllerinden doğan bir milletin en kıymetli eseridir

Emine Erdoğan: Cumhuriyet, küllerinden doğan bir milletin en kıymetli eseridir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Milletimizin var oluş iradesi, birlik ve dirayetle doğan büyük bir atılımın adıdır Cumhuriyet. Küllerinden yeniden doğan bir milletin azmine, aklına ve cesaretine dayanan en kıymetli eseridir. Bugün de aynı inançla, aynı kararlılıkla ülkemizin her alanda yükselişine şahitlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Milletimizin var oluş iradesi, birlik ve dirayetle doğan büyük bir atılımın adıdır Cumhuriyet. Küllerinden yeniden doğan bir milletin azmine, aklına ve cesaretine dayanan en kıymetli eseridir. Bugün de aynı inançla, aynı kararlılıkla ülkemizin her alanda yükselişine şahitlik ediyoruz. Bu kutlu yürüyüşün, gönül birliğimiz ve dayanışma ruhumuzla sürmesini diliyor, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Songül Karlı'dan muhteşem değişim! Estetik iddiaları gündemde...
Foto Galeri Songül Karlı'dan muhteşem değişim! Estetik iddiaları gündemde... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Motorinden sonra benzine zam geliyor! Akaryakıt litre fiyatı ne kadar oldu?
Motorinden sonra benzine zam geliyor! Akaryakıt litre fiyatı ne kadar oldu?
Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
AJet'ten Cumhuriyet Bayramı'na özel indirimli bilet kampanyası
AJet'ten Cumhuriyet Bayramı'na özel indirimli bilet kampanyası
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Fenerbahçe Beko, yarın Real Madrid'e konuk olacak
Fenerbahçe Beko, yarın Real Madrid'e konuk olacak
Trump, İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırı başlatmasının ateşkesi tehlikeye atmayacağını ileri sürdü
Trump, İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırı başlatmasının ateşkesi tehlikeye atmayacağını ileri sürdü
Cem Küçük sarsıcı 2 bilgiyi paylaştı! İmamoğlu ile aynı karedeki Seher Erçili Alaçam kim?
Cem Küçük sarsıcı 2 bilgiyi paylaştı! İmamoğlu ile aynı karedeki Seher Erçili Alaçam kim?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini yayınladı
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini yayınladı
Fatih Terim'in Zorbay Küçük açıklaması gündem oldu
Fatih Terim'in Zorbay Küçük açıklaması gündem oldu
Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Adalet Bakanı Tunç'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Adalet Bakanı Tunç'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı