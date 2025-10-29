Motorinden sonra benzine zam geliyor! Akaryakıt litre fiyatı ne kadar oldu?

ABD’nin Rusya’nın en büyük iki petrol şirketine yaptırım uygulaması fiyatlarda tarihi bir yükselişi tetiklemiş ve geçtiğimiz günlerde motorine 3 liradan fazla zam gelmişti. Bu kez benzine zam geliyor. Tabela bir kez daha değişecek.

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt pompa fiyatlarına yansıyor. Benzin grubunda 85 kuruşluk fiyat artışı beklentisi ortaya çıktı.

NTV'de yer alan habere göre resmi tatil olmasından dolayı bugün fiyat değişikliği gerçekleşmeyecek. Zammın olup olmayacağı yarın belli olacak.

MOTORİNE 3 LİRADAN FAZLA ZAM

Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'in yaptırım listesine alınması akaryakıt fiyatlarına yansımış ve motorine 3 TL 4 kuruş zam gelmişti.

GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 52,34 TL

Motorin: 55,44 TL

LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52,18 TL

Motorin: 55,31 TL

LPG: 27,08 TL