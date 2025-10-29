BIST 10.871
Taburcu edilen 95 yaşındaki kadını hastanede bıraktılar!

Çorum'da rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan 95 yaşındaki kadın, taburcu edildikten sonra yakınlarının almaya gelmemesi nedeniyle huzurevine götürüldü.

 Akkent 4. Cadde'de ikamet eden Hayriye Ergül'ün rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı kadını Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen yaşlı kadın, yakınlarının hastaneden almaya gelmemesi üzerine polis ekiplerince huzurevine yerleştirildi.

