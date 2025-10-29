BIST 10.871
Mersin'de feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan Avni Altınyazar idaresindeki 33 KEZ 10 plakalı midibüs ile Mustafa Cin'in kullandığı 33 ACS 612 plakalı otomobil Demirözü Mahallesi'nde çarpıştı.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Hasan Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki Mustafa Cin ve Mehmet Perçemli ile midibüsteki 12 yaralı Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar Mustafa Cin ve Mehmet Perçemli, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

