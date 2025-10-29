İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinli gazeteciler anısına 273 fidan dikildi

Ankara'nın Sincan ilçesinde, İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinli 273 gazeteci anısına fidan dikildi.

Acar, Sincan Belediyesi ve Türkiye Basın Federasyonu işbirliğinde Sincan'da düzenlenen, Filistinli gazeteciler için fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, bugün burada insanlık vicdanında "umut tohumu" ektiklerini söyledi.

Fidanların dikildiği alanın Filistinli gazetecilerin hakikate olan sadakatlerinin ebedi simgesi olacağını kaydeden Acar, Gazze'de yaşanan soykırımı tüm dünyaya duyurmak için şehit olan 250'nin üzerindeki Filistinli gazeteciyi andı.

Şehit basın emekçilerinin, hayattayken yaralanmalarına, ailelerini kaybetmelerine rağmen görevlerine devam ettiğini anımsatan Acar, "Kameraman Hasan Hamad'ın naaşı, parçalandığı için ancak basın yeleği ve saçlarından tanınarak teşhis edildi. Hamad gibi her bir gazeteci, gerçeği aktarmak için canlarını ortaya koydular. İsrail, bu onurlu sesi susturmak istedi. Televizyon kanallarını, matbaaları hedef aldı çünkü zalimler bilir ki hakikat, en ölümcül silahtır. Ama onlar, her biri fidan gibi toprağa düşse de yeniden yeşeren gerçeğin temsilcileri oldular. Bugün burada diktiğimiz her ağaç doğaya, adalete, özgürlüğe nefes olacak." diye konuştu.

"Uluslararası platformlarda Filistin'in gür sesi olduk"

Filistin meselesine, dış politika meselesi olarak bakmadıklarını aktaran Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuya her daim bir vicdan meselesi olarak baktık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca tüm dünyaya ilan ettiği gibi Filistin davası, bizim kırmızı çizgimizdir. Milletimiz dualarıyla Filistin halkının yanında durdu. Cumhurbaşkanımız, barış için yüreğini ortaya koydu, yorulmak bilmeden diplomasi trafiğini yürüttü. Uluslararası platformlarda Filistin'in gür sesi olduk. Şarm el-Şeyh Zirvesi'nde beyan imzaladık. Biz Filistin'in özgürlüğü için elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmedik."

Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yeşil Vatan Seferberliğini başlattığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımız bu seferberliği yürütüyor. Son 23 yılda 7,5 milyardan fazla fidanı ve tohumu toprakla buluşturduk. Şimdi de bir yıl boyunca 550 milyon fidan ve tohumu buluşturma hedefimiz var. Önümüzdeki günlerde AK Parti teşkilatlarımızın her bir üyesi fidan sahiplenecek. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanları dikmek için alanlarda olacağız. İşte bugün, o seferberliğin ruhunu Filistin ve basın özgürlüğü için yaşatıyoruz. Nasıl ki küçücük bir tohum, zamanla güçlü bir çınara dönüşüyor, Filistin de bir gün özgürlük ağacının gölgesinde yeniden nefes alacak."

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni bir döneme adım attıklarının altını çizen Acar, mazlum coğrafyaların umudunu yeniden inşa etmeyi kendilerine görev bildiklerini dile getirdi.

Acar, Türkiye Yüzyılı'nın, huzurun, kardeşliğin yüzyılı olacağını vurgulayarak, "Biz Filistinli gazetecilerin isimlerini bu ormanda yaşatarak, Türkiye Yüzyılı ruhunu gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyoruz. Çünkü bizim vizyonumuz, Filistinli çocukların da barış içinde büyüyebileceği bir dünyanın hayali. Bu orman, burada kök salacak her bir ağaç, vefadan ve kardeşlikten oluşan daha adil bir geleceğin simgesi olacak." ifadesini kullandı.

Törende, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan adına ağaç dikti.