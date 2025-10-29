BIST 10.871
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Hamas liderlerine tehdit

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Hamas liderlerine tehdit

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordunun Gazze'deki ateşkesi yeniden uygulamaya başladığını açıklamasının ardından, Hamas'ın yurt dışındaki lider kadrosunun "dokunulmazlığının olmadığını" ifade ederek, tehdit etti.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katz, İsrail ordusunun Gazze'ye salı gecesinden itibaren düzenlediği şiddetli saldırılarda Hamas'ın "onlarca komutanının" öldürüldüğünü ileri sürdü.

Hamas'ın "gerek takım elbise giyenler gerekse tünelde saklanan" diye nitelediği liderlik kadrosu için "herhangi bir dokunulmazlık bulunmadığını, İsrail askerlerine el uzatanın elinin kesileceğini" öne süren Katz, böylece Hamas'ın yurt dışındaki liderlerini de tehdit etti.

İsrail ordusu, dünden beri düzenlediği şiddetli saldırıların ardından, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuştu.

İsrail basınındaki haberlere göre, ateşkes yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlamıştı.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunan İsrail ordusunun salı akşamından itibaren Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 90'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Netanyahu, 29 Eylül'de, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi sırasında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi telefonla arayarak Doha'ya 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısından dolayı özür dilemişti.

