BIST 10.871
DOLAR 41,96
EURO 48,86
ALTIN 5.430,84
HABER /  GÜNCEL

İsrail, Gazze’de ateşkesi yeniden yürürlüğe koydu

İsrail, Gazze’de ateşkesi yeniden yürürlüğe koydu

İsrail ordusu, Hamas ile yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Gazze Şeridi’nde ateşkesi yeniden uygulamaya başladığını duyurdu. Saldırılarda 100'ü aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Abone ol

İsrail ordusu, dünden itibaren gerçekleştirdiği yoğun saldırıların ardından Gazze Şeridi’nde ateşkesi yeniden uygulamaya başladığını açıkladı. Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, “Hamas'ın ihlallerine karşı onlarca noktaya bir dizi saldırının ardından siyasi iradenin emirleri doğrultusunda İsrail ordusu ateşkesi yeniden uygulamaya başladı” ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, operasyonlar sırasında farklı silahlı gruplara mensup 30 kişinin öldüğünü ileri sürdü. Ordunun açıklamasında, ateşkese bağlı kalınacağı belirtilirken, ihlallerin sürmesi durumunda sert karşılık verileceği vurgulandı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, ateşkes yerel saatle 10.00’da (TSİ 11.00) yürürlüğe girdi.

HAMAS’TAN ESİR CENAZESİ TESLİMİ BEKLENİYOR

Öte yandan Hamas’ın, Gazze Şeridi’nde İsrailli 2 ölü esirin cenazesini teslim etmesinin akşam saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Salı akşamından itibaren İsrail ordusunun Gazze’nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda, Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla 90’dan fazla Filistinli hayatını kaybetmişti. Bu saldırılar, bölgede gerilimin artmasına neden oldu.

Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte saldırılar geçici olarak dururken, taraflar arasında gerilimin devam ettiği ve ihlallerin sürmesi halinde çatışmaların yeniden başlayabileceği ifade ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Arda Güler'den sonra bir isim daha Real Madrid'e gidiyor
Arda Güler'den sonra bir isim daha Real Madrid'e gidiyor
Bakan Uraloğlu: Marmaray 12 yılda 1,4 milyarı aşkın yolcuya hizmet verdi
Bakan Uraloğlu: Marmaray 12 yılda 1,4 milyarı aşkın yolcuya hizmet verdi
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti
YTB Başkanı Turus, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
YTB Başkanı Turus, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Toplu sözleşme kararı Danıştay'da
Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Toplu sözleşme kararı Danıştay'da
İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinli gazeteciler anısına 273 fidan dikildi
İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinli gazeteciler anısına 273 fidan dikildi
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan 'Cumhuriyet Bayramı' mesajı
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan 'Cumhuriyet Bayramı' mesajı
Kaya petrolü heyecanı! Bakan Bayraktar iki bölgeyi açıkladı: 24 sondaj yapılacak
Kaya petrolü heyecanı! Bakan Bayraktar iki bölgeyi açıkladı: 24 sondaj yapılacak
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Hamas liderlerine tehdit
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Hamas liderlerine tehdit
Mersin'de feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Mersin'de feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı yayınladı! Akıllara Ali Erbaş dönemi geldi...
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı yayınladı! Akıllara Ali Erbaş dönemi geldi...