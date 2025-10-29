İsrail, Gazze’de ateşkesi yeniden yürürlüğe koydu

İsrail ordusu, Hamas ile yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Gazze Şeridi’nde ateşkesi yeniden uygulamaya başladığını duyurdu. Saldırılarda 100'ü aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İsrail ordusu, dünden itibaren gerçekleştirdiği yoğun saldırıların ardından Gazze Şeridi’nde ateşkesi yeniden uygulamaya başladığını açıkladı. Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, “Hamas'ın ihlallerine karşı onlarca noktaya bir dizi saldırının ardından siyasi iradenin emirleri doğrultusunda İsrail ordusu ateşkesi yeniden uygulamaya başladı” ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, operasyonlar sırasında farklı silahlı gruplara mensup 30 kişinin öldüğünü ileri sürdü. Ordunun açıklamasında, ateşkese bağlı kalınacağı belirtilirken, ihlallerin sürmesi durumunda sert karşılık verileceği vurgulandı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, ateşkes yerel saatle 10.00’da (TSİ 11.00) yürürlüğe girdi.

HAMAS’TAN ESİR CENAZESİ TESLİMİ BEKLENİYOR

Öte yandan Hamas’ın, Gazze Şeridi’nde İsrailli 2 ölü esirin cenazesini teslim etmesinin akşam saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Salı akşamından itibaren İsrail ordusunun Gazze’nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda, Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla 90’dan fazla Filistinli hayatını kaybetmişti. Bu saldırılar, bölgede gerilimin artmasına neden oldu.

Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte saldırılar geçici olarak dururken, taraflar arasında gerilimin devam ettiği ve ihlallerin sürmesi halinde çatışmaların yeniden başlayabileceği ifade ediliyor.