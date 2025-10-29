Enişte baldız yasak aşkı yıllarca sürdü, sonu kanlı bitti! Korkunç infazda yeni gelişme

Diyarbakır’da baldızıyla 20 yıllık yasak ilişki yaşayan taksici Şemsettin A.’nın araçta öldürülmesiyle ilgili davada, sanıklara verilen ağırlaştırılmış müebbet cezaları istinaf mahkemesince bozuldu. Mahkeme, 3 sanığa haksız tahrik indirimi uygulayarak cezaları müebbete çevirdi, 2 sanığı tahliye etti.

Diyarbakır’da evli 7 çocuk babası 60 yaşındaki ticari taksici Şemsettin A. uyuşturucu ticaretinden 5 yıl cezaevinde tutuklu kalıp tahliye olduktan sonra kızının cep telefonunu kullanmaya başladı. Ancak kızının telefona indirdiği Call Recorder isimli uygulamayla telefonla yapılan tüm görüşmelerin ses kaydı alındı. Bu durumdan haberi olmayan Şemsettin’in evli baldızıyla konuşmalarını sürdürünce gerçek açığa çıktı.

Yasak aşk ifşa oldu

Sözcü'de yer alan habere göre, babasına ait telefondaki ses kayıtlarını dinleyen kızı, teyzesi Emzade Ç. ile aralarında yasak ilişki olduğunu, ses kayıtlarında Emzade Ç.’nin 23 yaşındaki kızı E.Ç’nin de Şemsettin’den olduğunu duyunca durumu annesi ile kardeşlerine anlattı.

Önce inkar ettiler sonra af dilediler

Aile toplanıp durumu Emzade ve Şemsettin’e sorunca ikisi de ilişkiyi önce inkâr etti, ses kayıtları dinletilince itiraf ederek kendilerini affetmelerini istediler. Şemsettin’in eşi ve çocukları “Seninle yaşamak istemiyoruz” deyince taksici evi terk etti.

Çocukları taksi durağını bastı

Yasak ilişkiyi öğrenen Emzade’nin oğulları Azat ile Fırat Ç. taksi durağına giderek enişteleri Şemsettin’i aramaya başladı. Taksi durağına giden iki kardeş, ellerindeki sopalarla eniştelerini sorunca, durak işletmecisi “Burada böyle biri yok” dedikten sonra Şemsettin’i arayıp, “Bu gençler seni neden arıyor. Başın belaya girecek” diyerek başka bir şoför gönderip aracı teslim etmesini istedi.

4 kurşunla infaz!

Bir süre sonra da Şemsettin’in eşi Hatun A. duraktaki görevliyi arayıp, “Şemsettin’in eşiyim. Kocam beni bacım ile aldatmış. Senden ricam kocam senin yanında çalışmasın, S…tir et gitsin yanından'' dedi. Anneleriyle ilişkisi olduğu için eniştelerini adım adım izleyen Fırat ile kuzeni Ünal Ç. Şemsettin durakta park halinde beklerken aracın arkasına bindi. KGYS görüntülerinden aracın seyir halinde Yeniköy Mezarlığına doğru gittiği belirlendi. Aracın bir sitenin duvarına çarptığı, ardından bahçe içine düştüğü sırada Ünal ve Fırat Ç.’nin araçtan inerek kaçtıkları belirlendi. Kaza süsü verilen araçta Şemsettin A.’nın kafasına 4 kurşun sıkılarak infaz edildiği görüldü.

"Töre saikiyle cinayet"

Cinayetten sonra Fırat, Azat kardeşler ile amcaları Kazım, kuzenleri Ünal ile Ahmet Ç. hakkında “Töre saikiyle kasten öldürmek” suçundan yargılandı.

Mahkeme, Şemsettin’i Fırat ile kuzeni Ünal’ın öldürdüğünün sabit olduğunu, Şemsettin'in toplumun yaşam biçimine aykırı baldızı ile ilişki yaşadığı için öldürüldüğünü belirtti. Mahkeme, sanıkların töre saikiyle tasarlayarak adam öldürme suçunu işlediklerinin sabit olduğuna dikkat çekti.

Mahkeme, sanıkların cinayet öncesi keşif yaptıkları, tanınmamak için bere, maske ve eldiven kullandıklarını, plan doğrultusunda hareket ederek seyir halindeyken Şemsettin’in kafasına ateş ederek öldürdüklerine kanaat getirdi.

İki sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Mahkeme cinayete azmettirmekle suçlanan tutuksuz sanık amca Kazım ile Emzade Ç.’nin oğlu Azat Ç.’ye delil yetersizliğinden beraat verdi. Tutuklu sanıklar Fırat ile kuzeni Ünal Ç.’yi ise Şemsettin Ayna’yı töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı, cezayı iyi hal indirimini düzenleyen 62. Madde uyarınca müebbet hapse çevirdi. Tutuklu Ahmet Ç.’de töre saikiyle kasten öldürme suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet, ardından da cinayete yardım eden sıfatıyla katıldığı için cezası 12 yıl 6 aya indirildi. Tutuklu 3 sanığa ayrıca ruhsatsız silah kullanmaktan 1’er yıl hapis cezası verildi.

Müebbet hapis cezaları kaldırıldı

Dosyayı inceleyen Bölge İstinaf Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Fırat Ç.’nin cinayeti haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirip ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırıp sanığı 12,5 yıl hapisle cezalandırıp tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ünal Ç. hakkındaki ağır müebbet hapiste kaldırılarak tahrik hükümleri uyarınca 10 yıl hapisle cezalandırılıp tutuklulukta geçirdiği süre nazara alınarak tahliyesine karar verildi. Sanık Ahmet Ç.’nin de ağır müebbet hapis cezası kaldırılarak 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılarak tahliyesine karar verildi.

Azat ve Kazım Ç.’ye verilen beraat kararlarında ise isabetsizlik görülmediğinden kararın onanmasına karar verildi.

Üye hakim ise, sanık Ünal Ç’nin müşterek fail olarak cezalandırılıp tutukluluğunun devamına karar verilmesi gerekirken, Fırat Ç. hakkında ise haksız tahrik koşulları oluşmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla alınan karara muhalefet şerhi yazdırdı.

