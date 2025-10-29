BIST 10.871
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı

Antalya'da eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Kemer ilçesinde yaşayan işletmeci M.N.A, eski Kemer Belediye başkanı Mustafa Gül'ün kendisine ulaşarak iş yeriyle ilgili dava bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını ve raporun olumlu yazılması için bilirkişiye verilmek üzere kendisinden 9500 dolar istediğini iddia ederek Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Müşteki M.N.A, şikayetinde ayrıca eskiden belediye başkanlığı da yapan Mustafa Gül'ün iş yerinin çevresine gelip fotoğraf çektiğini gördüğünü, bu nedenle de tedirginlik yaşadığını kaydetti.

M.N.A'nın para vermeye zorlandığı iddiası üzerine Başsavcılığın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında daha önceden seri numaraları alınmış banknotlar, şüpheliye verildi.

Bir süre sonra Mustafa Gül'ün evine operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, seri numaraları alınan bu banknotlar ele geçirildi.

Mustafa Gül, "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

