YTB Başkanı Turus, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdulhadi Turus, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Turus, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, milletin iradesiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin maziden atiye uzanan istiklal yürüyüşünün sembolü olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda emeği geçen herkesi şükranla anan Turus, "Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüyen, değerleriyle dünyaya ışık tutan bir Türkiye idealiyle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

