Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi birleşecek mi? Davutoğlu ve Erbakan'dan açıklama

Gazeteci Hadi Özışık, "Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi birleşme kararı aldı" demişti. Ses getiren bu iddiaya, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ilk kez cevap verdi.

Gazeteci Hadi Özışık'ın Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin birleşeceğine yönelik iddiası büyük yankı uyandırmıştı. Özışık, iki parti arasındaki birleşme görüşmelerinin 6 aydır sürdüğünü, görüşmelerde sona yaklaşıldığını öne sürmüştü.

Bugün ortak basın açıklaması yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iki partinin birleşeceğiyle ilgili iddiaya ilk kez yanıt verdi. İki genel başkan da söz konusu iddiayı yalanlamadı.

Erbakan, "Gelecek Partisi ile uzun zamandır temaslar içerisinde bulunduk. Hep gündeme alınan konu, siyasetin iki kutuplu bir hale gelmiş olması. Milletimize umut olacak bir çalışma nasıl yapılabilir bunun görüşmesini yaptık. Ve bunun genişletilmesi, millete umut olacak bir alternatifin ortaya çıkartılması bakımından birlikte çalışma noktasında bir sürekliliğimiz var. Bundan sonra da birlikte çalışma iradesinin devam edeceğini belirtmek istiyorum. Daha da sık şekilde istişareler, görüş alışverişleri ve birlikte çalışma süreçleri devam edecek." dedi.

Davutoğlu ise iki kutuplu siyasetin dışında üçüncü bir yolun oluşturulması gerektiğini ifade etti. Davutoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Birlikte çalışma konusunda güçlü bir irademiz var. Bu birlikte çalışma alanının genişlemesi ve insanların önüne 'bu alternatif Türkiye'yi yönetir' diyebileceği bir alternatif koyma konusunda bir irademiz var"