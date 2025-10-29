BIST 10.871
İzmir'de bayram sevinci! 29 Ekim'de vatansever esnaf çocuklara ikramda bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde bir dönerci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çocuklara döner ekmek ve ayran ikram etti.

Halit Ziya Bulvarı'nda faaliyet gösteren dönerci, bayram dolayısıyla her yıl yaptığı gibi balon ve bayraklarla süslediği iş yerinin önüne tezgah kurarak çocuklara ikramda bulundu.

İzmir'de bayram sevinci! 29 Ekim'de vatansever esnaf çocuklara ikramda bulundu - Resim: 0

Onlarca çocuk, ekmek arası döner ve ayran ikramıyla sevinç yaşadı.
Dükkanı eşiyle birlikte işleten Fatma Işık Koca, gazetecilere, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çocuklara ikramda bulunduklarını söyledi.

İzmir'de bayram sevinci! 29 Ekim'de vatansever esnaf çocuklara ikramda bulundu - Resim: 1

Amaçlarının çocukları sevindirmek olduğunu belirten Koca, bu geleneği sürdürmeyi amaçladıklarını ifade etti.

