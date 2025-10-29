BIST 10.871
DOLAR 41,95
EURO 48,88
ALTIN 5.419,18
HABER /  DÜNYA

Saatlik asgari ücret kararı! 2027 yılına kadar...

Saatlik asgari ücret kararı! 2027 yılına kadar...

Almanya'da bakanlar kurulunun, 12,82 avro olan saat başına ödenen asgari ücretin, gelecek yıldan itibaren artırılarak iki aşamada 2027 itibarıyla 14,60 avroya yükseltilmesine onay verdiği bildirildi.

Abone ol

Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede saat başına ödenen asgari ücretin ilk olarak 1 Ocak 2026'da mevcut 12,82 avrodan 13,90 avroya, bir yıl sonra 14,60 avroya çıkarılmasına bakanlar kurulunun onay verdiği belirtildi.

Hükümet tarafından işveren ve işçi temsilcilerinden oluşturulan Asgari Ücret Komisyonu, 27 Haziran’da 12,82 avro olan saat başına ödenen asgari ücretin 2027'ye kadar 14,60 avroya yükseltilmesini teklif etmişti.

Asgari ücret artışının Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yasal düzenlemeyle hayata geçirilmesi gerekiyordu.

Federal hükümetin, komisyonun önerisini değiştirme yetkisi bulunmuyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), bu artıştan 6,6 milyon çalışanın yararlanabileceğini tahmin ediyor.

Yasal asgari ücret, ilk olarak 2015’te saat başına brüt 8,50 avro olarak belirlenmiş, o tarihten bu yana birkaç kez artırılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da kaza can aldı! Tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü
Diyarbakır'da kaza can aldı! Tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü
Kredi kartı borcu olanlara yeni fırsat! Kredi kartı borçları yapılandırılacak
Kredi kartı borcu olanlara yeni fırsat! Kredi kartı borçları yapılandırılacak
Elazığ'da dağcılar dev Türk bayrağıyla kaya tırmanışı gerçekleştirdi
Elazığ'da dağcılar dev Türk bayrağıyla kaya tırmanışı gerçekleştirdi
İzmir'de bayram sevinci! 29 Ekim'de vatansever esnaf çocuklara ikramda bulundu
İzmir'de bayram sevinci! 29 Ekim'de vatansever esnaf çocuklara ikramda bulundu
Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi birleşecek mi? Davutoğlu ve Erbakan'dan açıklama
Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi birleşecek mi? Davutoğlu ve Erbakan'dan açıklama
Polonya savaş uçakları, Baltık Denizi üzerinde Rus keşif uçağını engelledi
Polonya savaş uçakları, Baltık Denizi üzerinde Rus keşif uçağını engelledi
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan Gazze'ye saldırıların sürmemesi halinde hükümeti devirme tehdidi
İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan Gazze'ye saldırıların sürmemesi halinde hükümeti devirme tehdidi
TCG Alemdar, Tekirdağ'da ziyarete açıldı
TCG Alemdar, Tekirdağ'da ziyarete açıldı
Gebze'de 5 katlı bina yıkıldı! Enkaz altında iki cansız beden çıkarıldı
Gebze'de 5 katlı bina yıkıldı! Enkaz altında iki cansız beden çıkarıldı
İspanya hükümeti, HÜRJET'in satın alımını onayladı
İspanya hükümeti, HÜRJET'in satın alımını onayladı
Enişte baldız yasak aşkı yıllarca sürdü, sonu kanlı bitti! Korkunç infazda yeni gelişme
Enişte baldız yasak aşkı yıllarca sürdü, sonu kanlı bitti! Korkunç infazda yeni gelişme