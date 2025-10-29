BIST 10.871
Kredi kartı borcu olanlara yeni fırsat! Kredi kartı borçları yapılandırılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ev sahipliğinde hem Finansal İstikrar Komitesi hem de Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplandı. Toplantıdan borçlu olanları sevindiren bir karar çıktı.

Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, dünya ve Türkiye ekonomisindeki makroekonomik gelişmeler değerlendirildi.

Bakanlık açıklamasına göre, tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki yapılandırma adımları masaya yatırıldı.

Toplantıda, bankaların bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olanlar için uyguladığı 48 ay vadeli, yüzde 3,11 faiz oranlı yapılandırma programının sonuçları ele alındı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından tavsiye niteliğinde başlatılan program, 10 Ekim 2025’te sona ermişti. Komite, yeni dönemde borçlulara yönelik ek kolaylık adımlarının atılabileceğini sinyali verdi.

FİNANSAL İSTİKRAR İÇİN “BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM” VURGUSU

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, banka dışı finansal kuruluşların büyüme trendlerinin de sektöre etkilerinin analiz edildiği belirtildi.

Komite, “dengeli ve sürdürülebilir büyüme” hedefi doğrultusunda finansal istikrarı korumak için bütüncül bir yaklaşımla çalışmaların süreceğini açıkladı.

