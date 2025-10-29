BIST 10.871
DOLAR 41,95
EURO 48,88
ALTIN 5.419,18
HABER /  GÜNCEL

İzmir’de ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu; 6 kişi gözaltına alındı

İzmir’de ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu; 6 kişi gözaltına alındı

İzmir'de Buca Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı operasyonda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu ve 178 bin 900 TL ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İzmir’in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu ve 178 bin 900 TL ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Buca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Silahlı tehdit ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' olayına karıştığı belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere bugün operasyon düzenleyen ekipler, M.Y., Ö.Y. ve E.M.F.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte ruhsatsız tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri ayrıca E.A., S.D. ve Y.A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarıyla harekete geçti.

Çalışma başlatan ekipler, düzenledikleri operasyonlarla E.A., S.D. ve Y.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerindeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 35 mermi, 49 sentetik hap, 91 gram metamfetamin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 178 bin 900 TL ele geçirildi.

Her iki operasyonda yakalanan toplam 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ümraniye'de istinat duvarının yıkılması sonucu yol çöktü
Ümraniye'de istinat duvarının yıkılması sonucu yol çöktü
Bakan Murat Kurum'dan Sındırgı depremine ilişkin açıklama
Bakan Murat Kurum'dan Sındırgı depremine ilişkin açıklama
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 takım tur atladı! İşte maç sonuçları
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 takım tur atladı! İşte maç sonuçları
Saatlik asgari ücret kararı! 2027 yılına kadar...
Saatlik asgari ücret kararı! 2027 yılına kadar...
Diyarbakır'da kaza can aldı! Tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü
Diyarbakır'da kaza can aldı! Tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü
Kredi kartı borcu olanlara yeni fırsat! Kredi kartı borçları yapılandırılacak
Kredi kartı borcu olanlara yeni fırsat! Kredi kartı borçları yapılandırılacak
Elazığ'da dağcılar dev Türk bayrağıyla kaya tırmanışı gerçekleştirdi
Elazığ'da dağcılar dev Türk bayrağıyla kaya tırmanışı gerçekleştirdi
İzmir'de bayram sevinci! 29 Ekim'de vatansever esnaf çocuklara ikramda bulundu
İzmir'de bayram sevinci! 29 Ekim'de vatansever esnaf çocuklara ikramda bulundu
Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi birleşecek mi? Davutoğlu ve Erbakan'dan açıklama
Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi birleşecek mi? Davutoğlu ve Erbakan'dan açıklama
Polonya savaş uçakları, Baltık Denizi üzerinde Rus keşif uçağını engelledi
Polonya savaş uçakları, Baltık Denizi üzerinde Rus keşif uçağını engelledi
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan Gazze'ye saldırıların sürmemesi halinde hükümeti devirme tehdidi
İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan Gazze'ye saldırıların sürmemesi halinde hükümeti devirme tehdidi