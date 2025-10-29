BIST 10.871
Bakan Murat Kurum'dan Sındırgı depremine ilişkin açıklama

Bakan Murat Kurum'dan Sındırgı depremine ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Balıkesir Sındırgı depremine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, deprem öncesinde daha önceki sarsıntılarda ağır hasar aldığı belirlenerek boşaltılan 3 binanın yıkıldığını ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade etti.

Bakan Kurum Sındırgı depremine ilişkin, ''Şu ana kadar 3 bin 684 bağımsız birimi inceledik, 80’i konut 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu belirledik." ifadelerini kullandı.

