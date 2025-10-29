BIST 10.871
Sakarya'da kuyuya düşen işçi hayatını kaybetti

Sakarya'da kuyuya düşen işçi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yol yapım çalışması sırasında kuyuya düşen işçi yaşamını yitirdi.

Akyazı Beldibi Mahallesi'nde özel bir inşaat firmasında çalışan Nafiz Özkul, yol yapımı sırasında yaklaşık 30 metre derinliğindeki temel kuyusuna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve Can Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da kuyuya düşen işçi hayatını kaybetti - Resim: 0

Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu Özkul'a ulaştı. Yapılan kontrollerde işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kuyudan çıkarılan Özkul'un cenazesi, Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

