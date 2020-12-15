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SSB Başkanı İsmail Demir'den ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklama Engelleyemeyecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararı alınmasına yönelik, "Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek, Türk savunma sanayisini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararlarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayi hedefinde kararlı olduklarını dile getiren Demir, "Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan herhangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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