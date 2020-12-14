Meltem-3 Projesi'nin ilk P-72 deniz karakol uçağı hizmete başladı

'Mavi Vatan'da keşif, gözetleme ve denizaltı savunma harbi görevlerini havadan yapmak üzere başlatılan Meltem-3 Projesi'nin TCB 751 kuyruk numaralı ilk P-72 deniz karakol uçağı, Kocaeli'deki Deniz Hava Komutanlığında düzenlenen törenle hizmete başladı.

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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan Deniz Hava Komutanlığında düzenlenen törende konuşan Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 106. yılında bulundukları köklü deniz havacılık tarihinin 1914'te Deniz Teyyare Okulunun kurulmasıyla başladığını belirterek deniz hava personelinin Balkan ve 1. Dünya savaşlarında önemli görevlerde bulunduğunu söyledi.

Tatlıoğlu, deniz hava personelinin özellikle 1915 Çanakkale savaşlarında boğaz yaklaşma sularında icra ettikleri keşif ve karakol görevleriyle harekata büyük katkı sağladığına işaret ederek, "Yakın dönemde 1971'de S-2A uçağı, 1972'de ise AB-204 helikopterlerinin alınmasıyla başlayan deniz havacılığı, 2002'de Seahawk helikopterlerinin ve P-235 CASA uçaklarının donanmaya katılmasıyla etkinliğini artırmaya devam etmiştir. Halihazırda 24 Seahawk helikopteri, 9 AB-212 helikopteri, 6 P-235 CASA deniz karakol uçağı, 2 ATR-72 genel maksat uçağı, 4 TB-20 eğitim uçağı ve 14 insansız hava aracı olmak üzere 59 deniz hava aracımız donanmada görev icra etmektedir. İlk P-72 deniz karakol uçağının teslim alınmasıyla 60'ıncı hava aracımız hizmete girmiş bulunmaktadır. P-72 deniz karakol uçaklarımızın hizmete girmesiyle özellikle denizaltı savunma harbinde etkinliğimiz daha da artacaktır" diye konuştu.

Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel de Meltem-3 Projesi kapsamında ilk P-72 deniz karakol uçağının hizmete girdiği belirterek, "P-72 deniz karakol uçağı, mevcut P-235 uçağıyla kıyaslandığında P-72 uçağı görev sahasında 2-3 saat daha fazla kalabilecek, yüksek süratle harekat bölgesine intikal edebilecek, link 16 kabiliyetine haiz, MK-46 torpidosuna ilave olarak daha modern özelliklere sahip MK-54 torpidosunu atabilecek ve daha fazla sonoboy taşıma kapasitesiyle denizaltı savunma harbinde etkin kullanım imkanı sağlayacaktır. P-72 deniz karakol uçaklarının tamamının kısa bir süre içerisinde hizmete girmesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı; daha etkin, caydırıcı ve saygın bir deniz hava kuvvetine sahip olacaktır" ifadelerini kullandı.

Çarkçı Yüzbaşı Mehmet Fethi beyin torunları olarak 60. hava aracını hizmete almanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getiren Yeniel, P-72 deniz karakol uçağını Deniz Kuvvetlerine kazandırılmasında Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Oramiral Tatlıoğlu, Tuğamiral Yeniel, 351. Deniz Helikopter Filo Komutanı Albay Zerrin Tosun, 301. Deniz Hava Filo Komutanı Albay Ahmet Özekin ve beraberindeki komutanlar, P-72 deniz karakol uçağını gezdi, personelle fotoğraf çektirdi.