İSKİ'nin yüzde 39'luk zam teklifi reddedildi

ESENLER Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'nun duyurduğu İBB'nin yüzde 39'luk zam talebi reddedildi.

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İSKİ Genel Kurul toplantısında İSKİ'nin farklı kademelerde yüzde 39 oranında zam öngören teklifi tekrar görüşülerek reddedilirken, AK Parti grubunun yüzde 6.84'lük teklifi kabul edildi.

AK Parti grubunun yüzde 6.84'lük teklifi ise kabul edildi

Twitter'dan duyurdu

Oturum öncesi resmi Twitter adresinden açıklamalarda bulunan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetiminin bugün İBB Meclisine yaklaşık %40 su zammı talebiyle geleceğini yazdı.

"İBB yönetimi yaklaşık yüzde 40 su zammı ile geliyor"

Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Dün, 'İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız, suyunuza kadar ucuzlatacağız' sözünü veren İBB yönetimi bugün İBB Meclisi'ne yaklaşık %40 su zammı ile geliyor.

İSKİ geçen hafta suya yüzde 25 zam teklifi yapmıştı

İSKİ Genel Müdürlüğünün 2021 yılı su satış tarifeleri teklifinde, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere suya konutta yüzde 25 zam talebi yer aldı.

İSKİ'nin hazırladığı 2021 Analitik Bütçe Tasarısı Tarife Tekliflerine göre bu yıl 7 milyar 776 milyon 456 bin lira olan bütçe, 2021 yılı için 7 milyar 959 milyon 457 bin TL olarak belirlendi.

2021 yılı su satış tarifeleri tekliflerinde ise, 0-15 metreküpe kadar olan (Konut 1. kademe) su kullanımı için uygulanan 4,50 liralık tarife yüzde 25 artışla 5,63 lira, 16 metreküp ve üzeri olan (Konut 2. kademe) kullanımda 6,76 lira olan tarife ise yine yüzde 25 artışla 8,45 lira olarak düzenlendi.

İş yerleri için uygulanan 12,10 liralık tarife ise 1 Ocak 2020'den itibaren 15,13 lira olarak belirlendi.

Bütçe tasarısında 2021 yılı bütçe giderleri 7 milyar 959 milyon 457 bin TL olarak hesaplanırken 2021 bütçe gelirleri tahmini ise 7 milyar 354 milyon 500 bin TL olarak belirtildi.