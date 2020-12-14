İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine yükseldi

İSTANBUL'da haftanın ilk mesai gününün sonunda trafikte yoğunluk oluştu. Megakentin trafiği adeta durma noktasına gelirken; yoğunluk yüzde 72 seviyelerine yükseldi.Abone ol
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma akşamı başlayan 56 saatlik sokağa çıkma yasağının bittiği andan itibaren mesai saatine kadar İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanmış; gün içerisinde ise yoğunluk azalmıştı.
Haftanın ilk mesai gününün sonunda hafif etkisini gösteren yağışlı havayla birlikte İstanbul trafiğinde yeniden yoğunluk yaşandı. Bazı noktalarda adeta trafik durma noktasına gelirken; uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre; trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine yükseldi.
Metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında da mesai saatinin bitimiyle birlikte yoğunluk yaşandı.