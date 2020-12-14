BIST 1.389
DOLAR 7,89
EURO 9,56
ALTIN 463,23
HABER /  YEREL

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine yükseldi

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da haftanın ilk mesai gününün sonunda trafikte yoğunluk oluştu. Megakentin trafiği adeta durma noktasına gelirken; yoğunluk yüzde 72 seviyelerine yükseldi.

Abone ol

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma akşamı başlayan 56 saatlik sokağa çıkma yasağının bittiği andan itibaren mesai saatine kadar İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanmış; gün içerisinde ise yoğunluk azalmıştı.

Haftanın ilk mesai gününün sonunda hafif etkisini gösteren yağışlı havayla birlikte İstanbul trafiğinde yeniden yoğunluk yaşandı. Bazı noktalarda adeta trafik durma noktasına gelirken; uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre; trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine yükseldi.

Metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında da mesai saatinin bitimiyle birlikte yoğunluk yaşandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Meltem-3 Projesi'nin ilk P-72 deniz karakol uçağı hizmete başladı
Avrupa Birliğinden İngiltere'ye tehdit gibi mesaj
Meteorolojiden İstanbul için sarı kodlu uyarı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Erdoğan açıklaması: Mesele kapandı
Son dakika Bakan Hulusi Akar'dan Yunanistan'a 'Navtex' tepkisi: Bu tacizden başka bir şey değil
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması! Canan Kaftancıoğlu 10,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de ilk Kovid-19 aşısı yapıldı!
Tele1'in sahibi Merdan Yanardağ hastaneye kaldırıldı! Twitter'dan duyurdu
Devlet Bahçeli'den İran açıklaması: Hadi buyursunlar bu şiire de tepki göstersinler
Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş istifa etti
Antalya'da belediye işçisinin cansız bedenine ulaşıldı
Ücretsiz tablet ne zaman dağıtılacak kimlere verilecek?
Yorumlar