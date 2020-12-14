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Son dakika Rus aşısı Sputnik V'in koronavirüsten nihai koruma oranı açıklandı

Gamaleya Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından yapılan açıklamada, Sputnik V corona virüs aşısının nihai verilerinin sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Sputnik V corona virüs aşısının nihai koruma oranının 91,4 olduğu belirtildi.

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V corona virüs aşısının nihai koruma oranı açıklandı. Yapılan açıklamada aşısının Covid-19’dan yüzde 91,4 koruma sağladığı belirtildi.

22 bin 714 kişi ile yapılan denemeler sonrasında 78 kişinin corona virüs ile enfekte olduğu açıklanırken, 78 kişinin 62’sinin ise plasebo alan denekler olduğu belirtildi.

Faz 3'ün ilk sonuçları geçtiğimiz ay açıklanmıştı

Rusya'da Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik-V corona virüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri kasım ayında açıklanmıştı.

RDIF ve Gamaleya National Center'ın açıklamasına göre, 39 doğrulanmış vaka ve her iki doz aşıyı da olan 18,794 hastadan elde edilen yeni klinik test verilerine göre, Sputnik V aşısının 28. günde %91.4 etkili, 42. gündeyse %95'in üzerinde etkili olduğu görülmüştü.

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği corona virüs  aşısının deneme sonuçlarına ilişkin rapor geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

İngiltere ve Brezilya'daki denemelere ilişkin sonuçlarda, aşının iki tam doz verilen gönüllülerde etkinliğinin yüzde 62 olduğu, ancak yarım ve ardından tam doz verilen başka bir katılımcı gruptaki etkinliğin yüzde 90 olduğu belirtildi.

Sonuçlar bir araya getirildiğinde, aşının genel etkililiğinin yüzde 70.4 olduğu belirtildi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından belirlenen aşı etkililiğinin minimum yüzde 50'nin üzerinde olması kuralına dayanarak Oxford-AstraZeneca aşısının "etkili" olduğu ifade edildi.

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